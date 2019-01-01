صحيفة | توجه في الاتحاد السعودي لمنع تكرار حالة "تشاموسكا الهلال"

هل يصدر القرار قريبًا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت صحيفة الجزيرة السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي منع إعارة المدربين في الموسم القادم من البطولة.

وكان الهلال قد استعار بيريكليس تشاموسكا من الفيصلي خلال الموسم الماضي، وفعل الاتفاق ذات الأمر حين استعار هيلدر من النصر، وإن كانت الحالة الثانية مختلفة قليلًا لأن المدرب البرتغالي كان مدير الفئات السنية للعالمي وقد عمل معه مؤقتًا قبل التعاقد مع روي فيتوريا.

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الصحيفة أوضحت أن الاتحاد السعودي يرى أن تلك الخطوة تؤثر سلبًا على البطولة ومبدأ تكافؤ الفرص ولذا تنوي منعها خلال المومسم القادم.

ولا تُعد تلك التجربة جديدة في الدوري السعودي، إذ هناك الكثير من الحالات المشابهة، مثل إعارة فتحي الجبال مدرب الفتح للأهلي ليقوده في مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد السعودي نفسه قد اتخذ نفس القرار حين استعار المدرب الروماني كوزمين من الأهلي ليتولى قيادته خلال كأس آسيا 2015، ولم يُحقق النتائج المرجوة وخرج الأخضر من الدور الأول.