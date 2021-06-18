فواز القرني: لم أكن ملتزمًا، جروهي الأفضل، وحسمت مستقبلي مع الاتحاد

تصريحات مثيرة لحارس المرمى السعودي

أدلى فواز القرني حارس مرمى الاتحاد بتصريحات نارية لقناة "أم بي سي" السعودية، تحدث خلالها عن مستقبله مع الفريق وأشاد بالمدرب فابيو كاريلي وزميله الشاب سعود عبد الحميد.

صاحب الـ29 عامًا هو أحد خريجي الفئات السنية في الاتحاد وقد انضم للفريق الأول عام 2011، لكنه لم يلعب أساسيًا سوى موسمي 2017-2018 و2018-2019، وقد خرج من الحسابات مع تألق البرازيلي مارسيلو جروهي بدءًا من منتصف الموسم قبل الماضي.

فواز القرني يعترف: لم أكن محترفًا وملتزمًا قبل 5 سنوات

حارس المرمى السعودي أكد على أهمية الالتزام والاحترافية في حياة لاعب كرة القدم، مضيفًا "لاعب كرة القدم مطالب بالحفاظ على نفسه والتعامل باحترافية وإبراز كل ما لديه من جوانب إيجابية لناديه وجماهيره، بعض اللاعبين الشباب قد لا يدركون أن حياتهم خارج الملعب تؤثر عليهم داخله، نظرًا لصُغر أعمارهم وحاجتهم للمرح واللعب".

أضاف "فواز القرني قبل 5 سنوات يختلف عنه حاليًا، عقليتي والتزامي واحترافيتي قديمًا لم تكن جيدة، تصرفاتي خارج الملعب لم تكن جيدة، لكن في السنوات الخمسة الأخيرة اختلف الوضع، أصبحت أكثر التزامًا وانضباطًا واحترافية وعقليتي خارج الملعب أصبحت أفضل، لأن أهدافي اختلفت وأصبحت أكبر، ولن أستطيع تحقيقها إلا بالتحسن خارج الملعب".

ماذا قال فواز القرني عن فابيو كاريلي وسعود عبد الحميد؟

القرني أشاد كثيرًا بالمدرب البرازيلي "فابيو كاريلي" وبأسلوب عمله، بقوله "أشياء كثيرة اختلفت في الاتحاد منذ جاء المدرب كاريلي، وقد ظهر أثر ذلك على الفريق خارج وداخل الملعب، أنا في الاتحاد منذ 7-8 سنوات ولأول مرة نقوم بإجراء تدريبات في صالة الألعاب الرياضية قبل المران، كاريلي فرض ذلك وقد كان لصالح اللاعبين والفريق وظهر أثره جيدًا".

وعن زميله الشاب، قال القرني "أكن للاعبي الاتحاد جميعًا كل الحب والتقدير، لكني أريد الحديث عن لاعب واحد هو سعود عبد الحميد، هو يلعب في مكان حساس جدًا، يتواجد مع الاتحاد أساسيًا ويلعب مع المنتخب، هذا يحدث رغم صُغر سنه وذلك يعود لالتزامه واحترافيته داخل وخارج الملعب ولتحديده لأهدافه وعمله على تحقيقها".

القرني مطلوب في الهلال والنصر، ماذا قال عن مستقبله مع الاتحاد؟

اللاعب فتح الباب للأندية المهتمة بضمه عقب نهاية عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم القادم، مؤكدًا أنه يريد الرحيل بحثًا عن اللعب باستمرار لتمثيل المنتخب السعودي.

مضيفًا "أنا مرتبط حاليًا مع الاتحاد بعقد يمتد لنهاية الموسم القادم، ولا أستطيع أنا أو أي نادٍ الدخول في مفاوضات حاليًا، لأنني لم أدخل الفترة الحرة بعد، لكني بحاجة للعب ولا أنكر أن مارسيلو جروهي حارس كبير لكن لدي أهدافي وأريد تحقيقها، أريد التواجد مع المنتخب السعودي ولذا يجب أن ألعب أساسيًا".

القرني: جروهي هو الأفضل، وأحاول الاستفادة منه

أكد فواز القرني أن مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد الحالي أظهر أنه الأفضل بين حراس مرمى الفريق وأنه يستحق تمامًا اللعب أساسيًا، مشيرًا إلى أنه يُحاول الاستفادة منه.

وأضاف "أنا بعيد منذ عام و3 أشهر عن اللعب مع الاتحاد، لكني أعرف أن البقاء للأفضل، جروهي هو الأفضل حاليًا وقد أثبت ذلك، لكن هذا لم يؤثر علي بل استفدت منه كثيرًا، تعلمت من التزامه واحترافيته وعقليته داخل وخارج الملعب، وكذلك تدريباته وكيف يخوضها وكأنها مباريات، هو لاعب ممتاز يستطيع العطاء لثلاث سنوات قادمة".

القرني: البلوي خدعني لصالح أخيه

أخيرًا تحدث القرني عن أزمته مع وكيل أعماله "سلطان البلوي" وكيف تسببت في تراجع مستواه، بقوله "العديد من الأشخاص خدعوني وأحدهم وكيل أعمالي سلطان البلوي، كان أخ رئيس النادي إبراهيم البلوي".

أوضح "كنت أطلب مستحقاتي من النادي ووكيلي يقول لي "حسنًا" وبعدها يُعطيني أموالًا بطريقة "قرض حسن"، وجلب لي سيارة على أساس أنها هدية من النادي وبعدها اكتشفت أنها مسجلة علي وأني مطالب بإتمام أقساطها، وبعد رحيل أخيه عن رئاسة النادي رفع علي قضية وحصل مني على مليون ريال سعودي، نعم كان هناك عقد بيننا لكن هناك الذمة والضمير قبل الورق المكتوب".

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