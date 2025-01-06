"فهد المفرج "لا يهش ولا ينش" في الإدارة" .. دعوة الهلال والاتحاد والأهلي لتقليد النصر

العالمي اتخذ خطوة إدارية نالت الإعجاب

قلل الإعلامي عبد الرحمن أباعود من دور فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال، في الجوانب الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، موضحًا أن دوره يتعلق فقط بتنظيم الأمور داخل كرة القدم.

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المفرج أحد أبرز الأسماء الإدارية المشهود لها بالنجاح خلال السنوات الأخيرة، وقد طالب العديد الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد معه ليتولى الجوانب الإدارية للمنتخب السعودي الأول لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أباعود أوضح أن المفرج لا يمتلك أي صلاحيات إدارية ومالية في النادي العاصمي، مضيفًا خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" "يتردد دومًا أن فهد المفرج يمتلك صلاحيات، فهد المفرج "لا يهش ولا ينش" في الجوانب الإدارية والمالية، عمله يتعلق فقط بتنظيم الأمور في كرة القدم بالنادي. الصلاحيات لدى الرئيس التنفيذي فقط وقد يُفوض أشخاص آخرين لبعض الأمور".

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أباعود أشاد بخطوة النصر تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنادي، مطالبًا أندية صندوق الاستثمار، الهلال والاتحاد والأهلي، بالسير على خطاه، إذ قال "ما يحدث في النصر تجربة جيدة ويجب أن تُقلده أندية الصندوق الثلاثة، لابد من تفادي الاحتقان وتعيين شخص محب للنادي في هذا المنصب، اليوم القرار الإداري في النصر سيُتخذ بحب كبير وليس بلغة جافة مثلما كان الحال مع جويدو، جويدو مثلًا لن يُجدد لعبد الله الخيبري بالمبلغ الذي يريده لكن سيحدث ذلك بوجود الجمعان".

يُشار إلى أن النصر أقال جويدو فينجا من منصب الرئيس التنفيذي للنادي بعد الخلافات الكبيرة مع عناصر المؤسسة غير الربحية والانتقادات العنيفة من الجمهور، وقد عُين بدلًا منه ماجد الجمعان.