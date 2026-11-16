"أمحق تمصدر" .. وكيل نجم الهلال يهاجم مروجي مزاعم تعرضه لإصابة قوية

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تسبب الاستعجال في تشخيص إصابة محمد محزري؛ ظهير أيمن الهلال والمنتخب السعودي، في غضب وكيله وليد الرشيد، حيث هاجم صحيفة "الرياضية" بالتحديد.

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ماذا حدث؟

في 14 من نوفمبر الجاري، أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، استبعاد محزري من معسكر الأخضر الحالي في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأوضح بيان الأخضر أن اللاعب شعر بآلام في العضلية الخلفية للفخذ، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

ووصل محرز بالفعل للعاصمة السعودية "الرياض" أول أمس السبت، لبدء برنامجه التأهيلي في نادي الهلال.

وتسببت تلك الإصابة في غيابه عن فوز الصقور الخضر قبل يومين، أمام كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدفين.

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مزاعم صحيفة "الرياضية"

من جانبها، زعمت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات الأولية بينت تعرض محزري لتمزق من الدرجة الثانية، ما يعني حاجته للعلاج والتأهيلي لفترة تتراوح بين عشرة إلى 21 يومًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني خوان خيمينيز؛ طبيب الزعيم، ينتظر نتائج الفحوصات النهائية بالأشعة، لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب.

غضب وكيل محزري

الكشف المبدئي الذي زعمته الصحيفة السعودية أغضب وليد الرشيد، الذي نفى معاناة محمد محزري من تمزق من الدرجة الثانية، بل أكد أن حالته جيدة، وإن لم يكشف تحديدًا ماهية الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب السعودي في الدوحة.

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وكتب الرشيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ردًا على منشور "الرياضية": "أمحق تمصدر، لا تتفاولون على الرجل، ما يعاني من تمزق وأموره طيبة إن شاء الله. ترى السبق الصحفي إنك تسبق غيرك بالمعلومة الصحيحة، مب تسبق الحقيقة نفسها".

جدير بالذكر أن كان أحد المساهمين في تتويج المنتخب السعودي بطلًا لكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، في أكتوبر الماضي.

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هذا التتويج هو الأول في تاريخ المنتخب السعودي منذ عام 2003، حيث حصد وقتها لقب البطولة الخليجية كذلك.

وشارك صاحب الـ24 عامًا في خمس مباريات دولية فقط مع المنتخب السعودي الأول بشكل عام، حيث كان استدعاؤه الأول في مارس 2026 بودية صربيا.

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ويستعد المنتخب السعودي بقيادة دونيس حاليًا لمواجهة أوزبكستان، وديًا غدًا الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، في ختام التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.