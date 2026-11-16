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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images
زهيرة عادل

"أمحق تمصدر" .. وكيل نجم الهلال يهاجم مروجي مزاعم تعرضه لإصابة قوية

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تسبب الاستعجال في تشخيص إصابة محمد محزري؛ ظهير أيمن الهلال والمنتخب السعودي، في غضب وكيله وليد الرشيد، حيث هاجم صحيفة "الرياضية" بالتحديد.

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ماذا حدث؟

في 14 من نوفمبر الجاري، أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، استبعاد محزري من معسكر الأخضر الحالي في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأوضح بيان الأخضر أن اللاعب شعر بآلام في العضلية الخلفية للفخذ، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

ووصل محرز بالفعل للعاصمة السعودية "الرياض" أول أمس السبت، لبدء برنامجه التأهيلي في نادي الهلال.

وتسببت تلك الإصابة في غيابه عن فوز الصقور الخضر قبل يومين، أمام كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدفين.

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مزاعم صحيفة "الرياضية"

من جانبها، زعمت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات الأولية بينت تعرض محزري لتمزق من الدرجة الثانية، ما يعني حاجته للعلاج والتأهيلي لفترة تتراوح بين عشرة إلى 21 يومًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني خوان خيمينيز؛ طبيب الزعيم، ينتظر نتائج الفحوصات النهائية بالأشعة، لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب.

غضب وكيل محزري

الكشف المبدئي الذي زعمته الصحيفة السعودية أغضب وليد الرشيد، الذي نفى معاناة محمد محزري من تمزق من الدرجة الثانية، بل أكد أن حالته جيدة، وإن لم يكشف تحديدًا ماهية الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب السعودي في الدوحة.

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وكتب الرشيد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ردًا على منشور "الرياضية": "أمحق تمصدر، لا تتفاولون على الرجل، ما يعاني من تمزق وأموره طيبة إن شاء الله. ترى السبق الصحفي إنك تسبق غيرك بالمعلومة الصحيحة، مب تسبق الحقيقة نفسها".

جدير بالذكر أن كان أحد المساهمين في تتويج المنتخب السعودي بطلًا لكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، في أكتوبر الماضي.

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هذا التتويج هو الأول في تاريخ المنتخب السعودي منذ عام 2003، حيث حصد وقتها لقب البطولة الخليجية كذلك.

وشارك صاحب الـ24 عامًا في خمس مباريات دولية فقط مع المنتخب السعودي الأول بشكل عام، حيث كان استدعاؤه الأول في مارس 2026 بودية صربيا.

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ويستعد المنتخب السعودي بقيادة دونيس حاليًا لمواجهة أوزبكستان، وديًا غدًا الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، في ختام التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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