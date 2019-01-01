رينارد يُوافق على طلب الهلال بخصوص لاعبيه في المنتخب السعودي

الهلال يستعد لنهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد السعودي موافقة هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على طلب الهلال بشأن لاعبيه في المنتخب الوطني.

الهلال كان قد طلب من إدارة المنتخب وجهازه الفني السماح للاعبيه المنضمين للأخضر بالعودة للفريق والانخراط في تدريباته عقب مواجهة أوزباكستان في 14 نوفمبر القادم.

أخبار الدوري السعودي: الاتحاد يطلب استعارة بيدرو إيمانويل، وفيلانويفا يقترب من الرحيل

وجاء طلب الزعيم السعودي بهدف الاستعداد جيدًا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفبر القادم في اليابان، إذ سيُقام الذهاب بالرياض يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد السعودي أن موافقته جاءت تقديرًا لمهمة الهلال الوطنية بتمثيل السعودية في دوري أبطال آسيا، وقد تقرر أن يخوض الأخضر مباراة باراجواي الودية يوم 19 نوفمبر دون لاعبي الهلال.

ويمتلك المنتخب السعودي 7 نقاط من 3 مباريات في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وسيُواجه أوزباكستان في ختام مرحلة الذهاب من التصفيات.

يُذكر أن الهلال تأهل لنهائي دوري الأبطال بعد إقصاء السد القطري بنتيجة إجمالية 6-5، إذ فاز في الدوحة 4-1 وخسر في الرياض 4-2، فيما تأهل أوراوا ريد دياموندز على حساب جوانزو إيفرجراند الصيني.