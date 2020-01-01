فيديو | جوميس: أطلب السماح من الجماهير .. والدوسري: الاحتراف طموح لا بد منه

الهلال عاد للانتصارات بالفوز أمام القادسية

أعرب الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، عن سعادته لوصوله للقب الهداف الأجنبي التاريخي للزعيم، مؤكدًا شعوره بأنه لاعب سعودي وليس أجنبيًا.

المهاجم الفرنسي سجل هدف الأزرق الأول خلال مواجهة القادسية، اليوم الإثنين، ليصل إلى هدفه رقم 85 في مختلف البطولات مع الأزرق، ويصير الهداف الأجنبي التاريخي للفريق. (طالع التفاصيل)

الزعيم فاز أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال جوميس، خلال تصريحاته للقنوات "الرياضية السعودية": "عدنا إلى سكة الانتصارات مهمة، نعم اليوم وصلت إلى لقب الهداف التاريخي الأجنبي للهلال، لكن الأهم هو عودة الفريق للفوز، الهلال نادٍ كبير لا يخسر في ثالث مباريات متتالية، وبالمناسبة إذا أصبحت الهداف التاريخي بين الأجانب، لكن الترحاب الذي قابلته من الشعب السعودي كافة منذ قدومي إلى المملكة، يجعلني أشعر أكثر أنني لاعب سعودي وليس أجنبيًا".

وأضاف: "لقب الهداف التاريخي يعني الكثير بالنسبة لي، لأن الهلال مر عليه هدافين كبار، سأواصل القتال طوال ارتدائي القميص الأزرق كي أكون على قدر المسؤولية أمام الجماهير، سأحمل مسؤولية إسعاد الجماهير، وأطلب السماح من الجماهير على الأيام الماضية التي لم أتمكن من إسعادهم فيها، أفتقدهم كثيرًا حقًا وأفتقد مساندتهم لنا بالملعب، والمجد أزرق".

غوميز – لاعب #الهلال:

نادي كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية وكان ذلك هو أهم من الهداف التاريخي.. وترحيب الشعب السعودي منذ قدومي للسعودية يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي.#القادسية_الهلال pic.twitter.com/nBqqDkZHz6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

وفي الإطار نفسه، قال سالم الدوسري؛ صاحب الهدف الثالث في المباراة: "لا بد أن نتعود على الانتصارات، اليوم فوز مهم، بداية عودتنا للانتصارات، لنعود لوضعنا الطبيعي، علينا أن نكون هادئين، وعلينا أن نتقبل الخسارة كما نتقبل الفوز".

بسؤاله عن احتمالية رحيله في يناير للاحتراف الخارجي، أوضح: "لدي رغبة، ولا بد أن تكون موجودة، فهذا طموح كل لاعب، لكنه ليس هاجسًا كما يقول البعض، فإذا كان كذلك، لن أقدم أي شيء للهلال، والزعيم وجمهوره يستحقون كل شيء، لا بد أن أقدم لهم كل ما لدي حتى خر لحظة لي معهم".

سالم الدوسري - لاعب #الهلال:

فوزنا اليوم هي أهم 3 نقاط لنعود لوضعنا الطبيعي .. وفرحة "التورنيدو" مهمة.. والاحتراف في الخارج طموح لأي لاعب.#القادسية_الهلال pic.twitter.com/Me13g7OOWz — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

يذكر أن الزعيم رفع رصيده إلى النقطة 22 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد القادسية عند 13 نقطة في المركز السابع.