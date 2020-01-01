فيديو | في ليلة جوميس .. الهلال يسكن جراحه بفوز سهل أمام القادسية بثلاثية

الثلاثية سجلها جوميس وكاريلو والدوسري

عاد الهلال إلى انتصاراته بالفوز أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم كان قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم عاد بعدها بوداع كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح.

الأزرق افتتح التهديف في المباراة بالدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول، بأقدام الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على إثر إعاقة لوسيانو فييتو داخل منطقة الـ18، سددها على يمين حارس مرمى القادسية، جعلت منه الهداف التاريخي للهلال بين كافة لاعبيه الأجانب. (طالع التفاصيل)

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وبعدها بتسع دقائق، أضاف البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للزعيم، بعد تمريرات ثلاثية رائعة بينه وبين سالم الدوسري وفييتو، انتهت بعرضية هوائية من الدوسري إلى فييتو داخل المنطقة، ليحولها الأخير إلى البيروفي، الذي وضعها بسهولة في الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري هدف الهلال الثالث بعدما أرسل كاريلو عرضية من ركلة حرة، وصلت إلى جانج هيون سوو، مررها إلى الدوسري، ليضعها بركبته في المرمى.

ومن خطأ لحبيب الوطيان؛ حارس مرمى الزعيم، ودفاعه، قلص القادسية الفارق بإحرازه هدفه الوحيد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عن طريق ستانلي.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 22 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.