جوميس يسخر من إهداره فرصة سهلة أمام الفيصلي

أسد الهلال أهدر فرصة سهلة للغاية خلال لقاء الكأس

علق الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بسخرية على إهداره فرصة سهلة للغاية خلال مواجهة الفيصلي.

الزعيم التقى بالفيصلي أمس الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الأزرق باللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

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جوميس لم يسجل في المباراة إلا ركلة جزائية، بينما أهدر فرصة سهلة للغاية وهو مواجهًا تمامًا للمرمى بعدما قدم له أندريه كاريلو عرضية هدية، لكنه أطاح بالكرة في السماء.

ونشر الأسد الفرنسي فيديو لهذه الفرصة السهلة، معلقًا عليها بسخرية: "دون قهوة، لا وجود لجوميس".

No Gahwa ❌☕️ , No Gomis ❌🦁 🤣🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/DcWTh8sQgB — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 4, 2020

واشتهر المهاجم الفرنسي بعشقه للقهوة السعودية منذ قدومه إلى المملكة، إذ يحتفل يكوب القهوة حال تحقيقه أي نجاح ويحرص على نشر فيديوهات أثناء احتسائه لها بين فترة وأخرى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الزعيم يلاقي الاتفاق في دور الـ8 بكأس الملك، والمقرر إقامته في 18 من يناير الجاري.