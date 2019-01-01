الهلال يستعيد الثلاثي الأجنبي ويستثنيه من الراحة

لوشيسكو منح اللاعبين راحة غدًا الأحد من التدريبات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم السبت، استعداداته لاستئناف مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفترة الحالية توقف بها الدوري السعودي، إثر ارتباط المنتخب الوطني باستهلال مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بملاقاة اليمن في العاشر من الشهر الجاري.

وشارك في مران الليلة الثلاثي بافيتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو وعمر خربين، بعد عودتهم من الإجازة.

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وقرر لوشيسكو من اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، استثنى منها السداسي جوميس وإدواردو وكويلار وجيوفينكو وخربين وجان هيون سو، على أن يؤدي السداسي تدريباتهم غدًا في مقر النادي.

مران الزعيم الليلة اعتمد على النواحي اللياقية والفنية، وتخلله تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، بحضور فهد بن نافل؛ رئيس النادي.

يذكر أن الهلال يستأنف مبارياته في الدوري بملاقاة الفيحاء في 14 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة.