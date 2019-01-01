الدوسري يغيب أمام الفتح وجوميس يعود

الهلال يتجه إلى الإحساء مساء اليوم

تأكد غياب سالم الدوسري؛ مهاجم الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الفتح، بينما اكتملت جاهزية المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

الزعيم يحل ضيفًا على الفتح غدًا الخميس، على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الدوسري خضع اليوم الأربعاء، لجلسة علاجية في العيادة بمقر النادي، إثر تعرضه لنزلة معوية، منعته من خوض المران، وسيحول بينه وبين المشاركة في لقاء الغد.

جوميس: الأسد لا يموت بل يعود أقوى

بينما شارك جوميس في المران الجماعي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي المعد له، وترأس بعثة الأزرق المغادرة إلى الإحساء.

وكان المهاجم الفرنسي قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال ديربي الرياض أمام النصر، خرج على إثرها مع بداية الشوط الثاني.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 بفارق أربع نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثاني.

أما الفتح فيأتي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد أربع نقاط، حيث خسر ست مباريات، وفاز في لقاء وحيد وتعادل في آخر.