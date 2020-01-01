جوميس يسخر من تسجيله هدفًا بالخطأ في مرمى المعيوف أمام الفتح

مهاجم الهلال سجل هدفًا في مرمى فريقه، كاد أن يضيع به المباراة

علق الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، على إحرازه لهدف بالخطأ في مرمى فريقه، بشكل ساخر، واصفًا مواجهة الفتح بالصعبة.

الزعيم حقق بالأمس الفوز أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل ثنائية الهلال جوميس من ضربتي جزاء، وهو كذلك من سجل هدف الخصم الوحيد بالخطأ في مرماه من رأسية بعد متابعة لعرضية من ضربة ركنية. (طالع تقرير المباراة)

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وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة صعبة، لكننا حققنا انتصارًا مهمًا في سباق اللقب، كنت حريصًا على تسجيل هاتريك، حتى سجل هدفًا بالخطأ، لكنني عوضته بعد ذلك، والتركيز حاليًا على المباراة المقبلة".

Difficult but important victory for the title race!

I was so keen on scoring a hat-trick that I got the wrong goal 🤦🏿

But I made up for it afterwards 😜 focus on the next match 🦁💙 #Gomisgahwa #thelioniscoming pic.twitter.com/bFlhrZPQDo — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 10, 2020

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57 في صدارة جدول الترتيب، محافظًا على فارق النقاط مع أقرب منافسيه؛ النصر بتسع نقاط، بينما يأتي الفتح في المركز الـ14 بـ22 نقطة.

ويأتي جوميس في وصافة ترتيب هدافي الدوري حتى الآن برصيد 18 هدفًا بفارق هدف وحيد عن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، صاحب الصدارة.