علق الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، على إحرازه لهدف بالخطأ في مرمى فريقه، بشكل ساخر، واصفًا مواجهة الفتح بالصعبة.

الزعيم حقق بالأمس الفوز أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل ثنائية الهلال جوميس من ضربتي جزاء، وهو كذلك من سجل هدف الخصم الوحيد بالخطأ في مرماه من رأسية بعد متابعة لعرضية من ضربة ركنية. (طالع تقرير المباراة)

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة صعبة، لكننا حققنا انتصارًا مهمًا في سباق اللقب، كنت حريصًا على تسجيل هاتريك، حتى سجل هدفًا بالخطأ، لكنني عوضته بعد ذلك، والتركيز حاليًا على المباراة المقبلة".

Difficult but important victory for the title race!

I was so keen on scoring a hat-trick that I got the wrong goal 🤦🏿

But I made up for it afterwards 😜 focus on the next match 🦁💙 #Gomisgahwa #thelioniscoming pic.twitter.com/bFlhrZPQDo