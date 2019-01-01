هل يرحل عموري عن الهلال وما هو موقفه من العين والأندية المنافسة

عموري كان قد انضم إلى نادي الهلال السعودي في صيف 2018 لمدة موسم واحد فقط

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حالة جدل كبيرة يشهدها سوق الانتقالات الصيفية السعودي والإماراتي في انتظار تحديد مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، حيث يُحيط الغموض حول مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عموري كان قد انضم إلى نادي الهلال السعودي في صيف 2018 لمدة موسم واحد فقط في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي العين الإماراتي.

وشهدت الأيام الماضية غموض في مستقبل اللاعب حول النادي الأقرب لضمه في ظل امتلاكه العديد من العروض سواء في الإمارات أو السعودية

اللاعب عائد للتو من غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ويبقى الغموض حول مصيره خلال الفترة المقبلة

كيف تعاقد الهلال مع عموري

واجه نادي الهلال منافسة شرسة من نظيره النصر، الذي قدم لعبدالرحمن عرضا قدره 40 مليون ريال، مما دفع الهلال لرفع قيمة العرض الأولي.

ولكن رغبة عموري كانت واضحة في حسم انتقاله إلى صفوف نادي الهلال الذي لعب له من قبل في مراحل الناشئين، ليتمسك بالانضمام إلى الزعيم رغم رغبة العالمي في ضمه.

وقابل عموري أعدادا كبيرة من جماهير "الزعيم" في مطار العاصمة الرياض عند وصوله، في إشارة إلى قيمة الانتقال "الفنية" و"العاطفية" لنجم العين، الذي طالما عبر عن حبه للهلال في السابق.

كيف كان موسم عموري مع العين

طموح جماهير الزعيم كانت كبيرة جداً مع قدوم عموري خاصة في ظل تواجد نخبة من المحترفين الجدد في الهلال، وعلى رأسهم المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، الفرنسي بافتيمبي جوميس والبيروفي أندريه كاريو والإسباني ألبيرتو بوتيا وغيرهم من أجل السيطرة على البطولات محليًا وقاريًا.

وبالفعل بدأ عموري الموسم مع الفريق بشكل جيد وحصد لقب كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد أول الموسم، كما خسر لقب كأس السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك، ولكن الأمور لم تسير كما تمنتها الجماهير، حيث تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في سادس جولات دوري المحترفين السعودي أمام نادي الشباب وغادر "عمورى" أرض الملعب مصابًا في الدقائق الـ15 الأولى من عمر المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الشباب بهدف دون مقابل.

الأندية التي تستهدف التعاقد مع عموري

بحسب التقارير فأن الساحر الإماراتي وصاحب الإمكانيات الفنية المميزة يمتلك العديد من العروض خلال الفترة الحالية بخلاف رغبة الهلال والعين في ضمه، وتداولت تقارير عن رغبة الأهلي السعودي في التعاقد معه من أجل دعم فريقهم وذلك بدعم شرفي، الأمر نفسه تكرر في الإمارات حيث تداولت أنباء عن رغبة أحد أندية دبي في التعاقد مع صاحب المهارات الخاصة وكشفت التقارير أن نادي شباب الأهلي هو من يستهدف ضم اللاعب.

ماذا طلب عموري للعودة إلى العين

تقارير صحيفة نشرتها تقارير إماراتية أكدت أن اللاعب وضع شرطًا من أجل العودة إلى نادي العين مُجددًا الموسم المُقبل و ويُحاول العين منذ عدة أسابيع التوصل لاتفاق مع عموري، وقد تحدثت عدة مصادر عن قُرب التوصل لاتفاق فيما نفت مصادر آخري هذا الأمر وتحدثت عن وجود عقبات أبرزها خوف الزعيم البنفسجي من جاهزية اللاعب الصحية والبدنية، والطلبات المالية المبالغ بها من جانب عموري.

صحيفة الرؤية أوضحت أن عموري طلب من العين الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والبالغة 14 مليون درهم إماراتي، ومعهم الحصول على 24 مليون درهم في الموسم نظير توقيعه للفريق.

موقف عموري من البقاء مع الهلال

كشف وكيل أعمال النجم عمر عبدالرحمن "عموري" نادر المرزوقي حقيقة نهية عقد عموري مع العين وأشار إلى أن اللاعب يرتبط بعقدٍ مع الهلال يمتد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأعلن المرزوقي في تصريحاتٍ لصحيفة "الرياضية" السعودية انضمام اللاعب إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد لموسم 2019-2020.

كما كشف المرزوقي رغبة عموري الكبيرة في الاستمرار مع الزعيم، إلا أنه أنكر ما يتردد بشكلٍ مستمرٍ عن العرض المزعوم للهلال، والذي يطمع من خلاله في تجديد التعاقد مع ابن الـ27 عاما.