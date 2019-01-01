الشلهوب: لا تقلقوا والنهائي الآسيوي أهم

قائد الزعيم يؤكد أن ما حدث بالهلال يحدث بالفرق الأوروبية

يرى محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، أن ظهور فريقه بمستوى متراجع خلال مواجهة عرعر أمر طبيعي، مؤكدًا أن التفكير منصب على نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم حقق الفوز أمام الأحد، أمام عرعر برباعية مقابل هدف وحيد، سجل منها الشلهوب هدفًا، ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين، ليصعد الأزرق لدور الـ32.

وقال الشلهوب، خلال تصريحات صحفية: "قد يكون هناك تراجع في الأداء أمام عرعر، لكن هذا طبيعي، على الجمهور ألا يقلق، فكل شيء يسير بصورة جيدة، لكننا نفكر في النهائي الآسيوي، وهذا وارد حتى في الأندية الأوروبية، فالنهائي هو الأهم الآن".

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وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا حتى نخرج بصورة جيدة في لقاء الذهاب، على مستوى الأداء والنتيجة، فالمباراة على أرضنا، ولا بديل عن النتيجة الإيجابية".

ومن المقرر أن يقام ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال وأوراوا ريدز الياباني في التاسع من الشهر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود، على أن يلتقيا في الإياب في 24 من الشهر نفسه.

وكان الزعيم والفريق الياباني قد تواجها من قبل في نهائي عام 2017، تعادلا 1-1 ذهابًا، وخسر الهلال إيابًا 1-0.