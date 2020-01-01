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خاص | ليس العابد .. الشباب يطلب لاعبًا آخر من الهلال للتخلي عن الحمدان

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نواف العابد
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صفقة تبادلية يتم الحديث عنها حاليًا بين الناديين

نفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية التقارير الصحفية التي تتحدث عن دخول نواف العابد في صفقة تبادليه بين ناديه  الهلال  ونادي الشباب ، تتضمن انتقال مهاجم الأخير "عبد الله الحمدان" لصفوف الزعيم.

وزعمت عدة مصادر صحفية خلال الأيام القادمة رفض الحمدان لعرض تجديد عقده المقدم له من إدارة الشباب، وقيل أن الهلال يقف خلف ذلك الأمر لرغبته في ضمه.

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    صحيفة الوطن السعودية كانت قد تحدثت عن عرض إدارة الهلال للعابد على نظيرتها في الشباب بجانب مبلغ مالي للحصول على المهاجم الواعد، علمًا أن عقد صاحب القميص رقم 24 ينتهي في يونيو 2021.

    وقد تحدث الإعلامي النصراوي "عبد العزيز المريسل" عن الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر ملمحًا لخلافات بين اللاعب وإدارة الزعيم ومطالبته بمنحه مخالصة مالية وإخراجه من أي صفقات تبادلية محتملة.

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    مصادرنا الخاصة نفت كل هذه الأخبار، مؤكدة أن إدارة الليوث طلبت لاعب آخر من الهلال للتخلي عن الحمدان وهو المدافع متعب المفرج الذي يلعب للفريق معارًا من بطل آسيا هذا الموسم.

    وأضافت أن خطة الهلال للموسم القادم تعتمد على وجود بافيتمبي جوميس في الهجوم ودعمه بالثنائي المحلي صالح الشهري وعبد الله الحمدان، مع التخلي عن عمر خربين واستغلال المقعد الأجنبي في مركز آخر.

    يُشار إلى أن الهلال بدأ هذا الأسبوع تدريباته الجماعية استعدادًا لعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين  المقررة في الرابع من أغسطس القادم.

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