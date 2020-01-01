ثورة لوشيسكو تُطيح بثلاثة نجوم سعوديين من الهلال

النادي العاصمي ينوي الإطاحة بثلاثة لاعبين سعوديين

كشفت صحيفة الوطن السعودية النقاب عن نقاش يدور حاليًا داخل أروقة نادي الهلال حول التخلي عن ثلاثة من نجوم الفريق السعوديين، برغبة من المدرب رازفان لوشيسكو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي العاصمي يُفكر جديًا في التخلي عن الثلاثي نواف العابد وعبد الإله الحافظ وهتان باهبري بنهاية الموسم الجاري بعدما طلب المدرب الروماني ذلك بحجة عدم اقتناعه بمستوياتهم الفنية وعدم الحاجة لهم خلال الموسم القادم.

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الوطن أضافت أن قلق الإدارة الهلالية من معدل أعمار اللاعبين المرتفع سواء المحليين أو الأجانب ورغبتها في تعزيز صفوف الفريق بعناصر أكثر شبابًا وحيوية يدعم خيار التخلي عن الثلاثي، العابد والحافظ وباهبري، بنهاية الموسم.

وأوضحت أن بطل آسيا ينوي الاحتفاظ بالأجانب الموجودين لديه والسعي لضم عدد من اللاعبين المحليين خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وقد حددت الإدارة هدفها بالتعاقد مع فهد المولد نجم الاتحاد وعلي الحسن من الفتح ونجم هجوم الشباب عبد الله الحمدان.

وسيعمل النادي خلال الموسم القادم على الدفع بعدد من عناصره الشابة التي أظهرت تميزًا ملفتًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم متعب المفرج وذعار العتيبي وناصر الدوسري وحمد العبدان.