هدف الهلال .. والد عبد الله الحمدان يزيد الغموض حول مستقبل ابنه

مهاجم الشباب يدخل الفترة الحرة قريبًا جدًا

عزز عبد الرحمن الحمدان حالة الغموض والضبابية المحيطة بمستقبل ولده "عبد الله الحمدان" مهاجم الشباب المطلوب في الهلال ، والذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي لم يُخف أبدًا رغبته في التعاقد مع المهاجم صاحب الـ21 عامًا، وقد حاول ضمه الصيف الماضي في صفقة تبادلية تتضمن لاعبه نواف العابد لكن إدارة خالد البلطان رفضت ونجحت في النهاية بضم العابد في صفقة منفصلة.

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ويدخل الحمدان الفترة الحرة من عقده يوم 20 يناير الجاري، حيث سيُتاح له التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لإدارة الشباب، على أن يلتحق بصفوفه عقب نهاية الموسم الجاري.

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صحيفة الافتصادية السعودية سألت والده حول آخر التطورات، فأجاب "احترامًا لنادي الشباب أولًا واحترام اللاعب لعقده ووكيل أعماله، واحترام نظام العقود والانتقالات المعمول به في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لن أتحدث بأي كلمة قبل الأربعاء بعد المقبل".

أضاف "كل ما أتمناه من ابني عبد الله، التركيز في المباريات وترك أمر عقده إما بالتجديد أو الرحيل لنادٍ آخر لوكيل أعماله، أتمنى أن يكتب الله له الخير في مستقبله الذي سيحدده".

وأتم مضيفًا المزيد من الغموض حول مستقبل ابنه "مهاجم مثل الحمدان طبيعي جدًا أن يكون محل أنظار ورغبة الجميع في خدماته، كونه مهاجمًا صغيرًا وهدافًا مع ناديه وكل المنتخبات السنية حتى الأول. أتمنى التوفيق للجميع".