فيديو | في مباراة الحراس - الشباب يحرم الهلال من الصدارة ويمنحها للنصر

الليث الأبيض سنحت له الفرص الأخطر بالمباراة

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة الشباب والهلال، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من المباراة سيطر عليه الزعيم، لكنها كانت سيطرة سلبية، إذ كان الليث الأبيض صاحب الهجمات الأخطر، ولولا تألق الحارسين فاروق بن مصطفى وعبد الله المعيوف، لشهدت الـ45 دقيقة الأولى بعدد من الأهداف.

واحدة من الفرص الحقيقية الخطيرة جاءت في الدقيقة 25 بعدما سدد جيوفينكو؛ لاعب وسط الأزرق، تسديدة رائعة قوية من ركلة حرة مباشرة من وسط ملعب الليث، تألق بها الحارس بن مصطفى وأبعد الكرة ببراعة.

رد بعدها الحارس المعيوف بتألقه هو الآخر وتصديه لانفراد صريح لماكيتي ديوب؛ لاعب الشباب، الذي تسلم بينية خلف مدافعي الأزرق وضعته على انفراد تام بالحارس، لكن الأخير تقدم عن مرماه وتصدى للكرة.

عبدالله المعيوف يتصدى لانفرادة ماكيتي ديوب! 🧤#الشباب_الهلال pic.twitter.com/p571fcD4c9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 25, 2020

العارضة وقفت ضد أصحاب الأرض وحالت دون تسجيل الليوث هدفهم الأول، حيث سدد أسبريا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ضربة مرمى.

في الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرًا، وأتيحت فرصة خطيرة للزعيم في الدقيقة 72 بعدما تسلم ياسر الشهراني عرضية رائعة من الجهة اليمنى وضعته على انفراد بالحارس بن مصطفى، لكن تسديدته اصطدمت بقدم الحارس وكانت في طريقها للمرمى لولا ظهور المدافع محمد سالم، وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

محمد سالم ينقذ فريقه من هدف هلالي محقق.#الشباب_الهلال pic.twitter.com/EhgjtdEmil — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 25, 2020

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، أشهر حكم المباراة الكارت الأصفر الثاني في وجه مدافع الأزرق علي البليهي، ليخرج من المباراة مطرودًا، إثر لمسه للكرة بيده.

اللحظات الأخيرة استبسل بها دفاع الليث وحارسه وأنقذ مرماه من هدف محقق من تسديدة عبد الله الحافظ الذي كان مواجهًا تمامًا للمرمى.

التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 32، لكنه خسر الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن النصر، أما الليث الأبيض فيأتي في المركز التاسع بـ22 نقطة.