المعيوف: التغييرات أثرت علينا.. كل مباراة ألعب مع قلبي دفاع مختلفين

حارس مرمى الهلال يؤكد أنه يحاول الانسجام مع زملائه في ظل كثرة التغييرات

أكد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، أن فريقه تراجع في المباريات الأخيرة، نظرًا لكثرة التغييرات في التشكيل، معربعًا في الوقت نفسه عن ثقته في قدرته رفقة زملائه على حسم لقب الدوري لصالحهم في نهاية الموسم.

الزعيم تعادل سلبيًا دون أهداف أمام الشباب، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال المعيوف، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "الحمد لله، خسرنا نقطتين للمباراة الثانية على التوالي، لكن يظل هناك مباريات الدور الثاني بالكامل، وقادرون على حسم اللقب لصالحنا في النهاية".

وأضاف: "الإصابات والتغييرات في التشكيل أثر على أداء الفريق، وهذا طبيعي، فأنا على مدار الخمس مباريات الأخيرة ألعب في كل مرة مع قلبي دفاع مختلفين، في المباراة الماضية لعبت مع حجفلي وعبد الله الحافظ، وفي مباراة الليلة تم الدفع بالحافظ وعلي البليهي، لكننا نحاول الانسجام سويًا، وإن شاء الله سنحاول تقديم الأفضل في المباريات المقبلة".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 32، لكنه خسر الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن النصر، أما الليث الأبيض فيأتي في المركز التاسع بـ22 نقطة.