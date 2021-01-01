تركي آل الشيخ: هذا المهاجم هو مستقبل الكرة السعودية لـ10 سنوات، لكن بشرط

وزير الترفيه السعودي يُوجه نصيحة للمهاجم الشاب

يرى وزير الترفيه السعودي "تركي آل الشيخ" في أحد مهاجمي الدوري السعودي الحاليين مستقبل كرة القدم السعودية خلال السنوات العشرة القادمة، لكنه وضع شرط لتحقيق ذلك وهو تركيز هذا اللاعب في الملعب.

هذا المهاجم الشاب هو عبد الله الحمدان لاعب الشباب المثار حوله الكثير من الجدل حاليًا، إذ ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري ولم يجدده بعد وسط حديث عن اهتمام عديد الأندية السعودية أبرزها النصر والهلال والاتحاد.

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صاحب الـ21 عامًا يدخل الفترة الحرة من عقده يوم 20 يناير الجاري، حيث سيُتاح له التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لإدارة الشباب، على أن يلتحق بصفوفه عقب نهاية الموسم الجاري.

وقد كشف خالد البلطان رئيس الشباب عن رفض الحمدان لعرض النادي تجديد عقده مقابل 5 ملايين ريال سعودي سنويًا، ووجه له انتقادات لاذعة مشيرًا إلى أن عدد بطاقاته الصفراء هذا الموسم تجاوز عدد أهدافه.

الإعلامي السعودي سطام الثقيل تساءل عبر حسابه الرسمي على تويتر عن موعد دخول الحمدان الفترة الحرة في عقده، ليرد عليه آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني بالتأكيد على أن المهاجم هو مستقبل الكرة السعودية لكن بشرط التركيز في الملعب.

إذ قال "الاعب هذا لوركز في الملعب هذا مستقبل الهجوم السعودي ١٠ سنين قدام ... تركي زجالو".

الاعب هذا لوركز في الملعب هذا مستقبل الهجوم السعودي ١٠ سنين قدام ... تركي زجالو — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2021

وقد أضاف آل الشيخ في رد آخر حول ربط تألق الحمدان بالبقاء في الشباب "لا اتكلم عن اي فريق انا اتكلم عن تركيز وانضباط داخل وخارج الملعب كلامي واضح".