فيديو | ثأر وريمونتادا وهدف ذهبي .. قصة 4 مباريات نهائية للدوري السعودي بين الهلال والشباب

الفريقان سيلتقيان مساء الخميس القادم

عاش الهلال والشباب سنوات تنافسية للغاية في تسعينات القرن الماضي والعُشرية الأولى من القرن الجديد، حينما كان نظام المربع الذهبي مطبقًا في الدوري السعودي، وقد دخلا في مواجهات مباشرة حاسمة بقيت خالدة في تاريخ كليهما.

نظام المربع الذهبي طُبق في الدوري السعودي بداية من موسم 1990-1991 حتى موسم 2006-2007، إذ كانت تتأهل الفرق الأربعة المتصدرة للدوري الذي يُقام من دوري ذهاب وإياب إلى المربع الذهبي، ليلعب الأول ضد الرابع والثاني ضد الثالث ومن ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

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هذا النظام ورغم أنه واجه انتقادات كثيرة لأن البعض رآه يظلم فرقًا تعبت طوال الموسم ونجحت في تصدر جدول الترتيب، إلا أنه منح الدوري السعودي إثارة بالغة وحماس كبير في مباريات المربع الذهبي.

الشباب نجح في التتويج بأول 3 مواسم من الدوري في بداية عهد المربع الذهبي، وقد أنهى الدور التمهيدي متصدرًا في موسم واحد فقط منهم، فيما خسر أمامه المتصدر الهلال مرة وخرج المتصدر الآخر الأهلي من نصف النهائي أمام الاتفاق في الموسم الآخر.

الهلال والشباب جمعتهم 4 مواجهات تاريخية لن تُنسى أبدًا من ذاكرة جماهيرهم وعشاق كرة القدم السعودية، اليوم وقبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء بعد غدٍ الخميس نستعرض معًا قصة تلك المباريات الأربعة الخالدة.

نهائي الدوري السعودي موسم 1992-1993

التقى الهلال والشباب في المربع الذهبي موسم 1990-1991 وانتهت المواجهة لصالح الليوث الذين تُوجوا باللقب فيما بعد، ولذا كانت المواجهة التالية بين الفريقين ثأرية للزعيم.

الهلال أنهى الدور التمهيدي في الصدارة بفارق نقطة عن الشباب، ونجح الفريقان في التأهل للنهائي على حساب الاتحاد والاتفاق.

أقيمت المباراة النهائية يوم الأربعاء 28 يوليو 1993على استاد الأمير عبد الله الفيصل في الرياض، وقد افتتح الشباب التسجيل لصالحه بهدف سجله لاعب الهلال بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ60 بعد تمريرة عرضية من سعيد العويران، ونجح الهلال في الوصول للتعادل بهدف جميل سجله سامي الجابر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ9 دقائق.

لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية وأهدر سامي الجابر ركلة الهلال الأولى بعدما تصدى سعود السمار لتسديدته، وسار فهد الكلثم على خطاه وأضاع ركلته بتصدي عبد الله الدعيع لها، ومن ثم سجل جميع اللاعبين باستثناء يوسف جازع لاعب الهلال ليُتوج الليوث باللقب بنتيجة إجمالية 4-3 وهو الثالث له على التوالي.

المثير في ركلات الجزاء كان إعادة ركلة الجزاء التي سددها لاعب الهلال شويش الثنيان 3 مرات، وقد نجح سعود السمار في التصدي للأولى والثانية لكنه أخفق في الثالثة التي احتسبها الحكم.

نهائي الدوري السعودي موسم 1997-1998

تصدر الهلال كذلك الدور التمهيدي برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن النجمة، وجاء الشباب ثالثًا بـ39 نقطة ثم الأهلي بفارق نقطة، وقد تأهل الزعيم والليث للمباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في 25 مارس 1998.

تلك المباراة واحدة من المباريات الخالدة في تاريخ الدوري السعودي، إذ قد تُعد الأكثر متعة وإثارة في مواجهات المربع الذهبي وليس فقط مباريات الهلال والشباب، خاصة أنها انتهت بالهدف الذهبي.

ضم الفريقان خلال هذا العام نُخبة من نجوم كرة القدم السعودية، مثل سامي الجابر ويوسف الثنيان وخالد التمياط وسعيد العويران ومحمد الواكد وفهد المهلل.

الدقيقة الـ31 وبعد هجمات متبادلة بين الطرفين، شهدت الهدف الأول في اللقاء وسجله المهلل بتسديدة ممتازة مستغلًا هجمة مرتدة سريعة، وكاد الفريق أن يُعزز تقدمه سريعًا بهجمة ماراثونية لكنها ضاعت، إلا أن ذلك الهدف لم يتأخر كثيرًا وسجله المهلل كذلك عند الدقيقة الـ34.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بفضل هجماته المرتدة السريعة الرائعة، وظن الجميع أنه في طريقه ليُتوج بلقب جديدة للدوري السعودي على حساب الهلال ... لكن نجوم الزعيم كان لهم رأيًا آخر.

استطاع الهلال القيام بريمونتادا مذهلة بدأها سامي الجابر عند الدقيقة الـ68 بواسطة ركلة جزاء حصل عليها التمياط، وأضاف "سام 6" الهدف الثاني القاتل في الدقيقة الـ90 بتسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد من منتصف الملعب لينفجر الملعب بأفراح جمهور الموج الأزرق.

دخلت المباراة الأشواط الإضافية وفق قاعدة الهدف الذهبي، أي من يُحرز الهدف القادم يحسم اللقاء لصالحه ويُعلن نهايته، وقد استطاع البديل عبد الله الجمعان نجم الهلال الوصول له عند الدقيقة الـ114 ليُتوج فريقه باللقب ويثأر من خسارة 1993.

نهائي الدوري السعودي موسم 2004-2005

غابت المواجهة المباشرة بين الفريقين عن نهائيات الدوري السعودي 7 سنوات، ليلتقيا مجددًا في نهائي موسم 2004-2005، وكان نظام المربع الذهبي قد تغير، بحيث يلعب الرابع مع الثالث والفائز يُواجه الثاني ومن ثم يصعد الفائز لمواجهة المتصدر في المباراة النهائية.

الشباب أنهى الموسم متصدرًا، ونجح الهلال في تخطي الاتحاد بهدف نظيف بعدما كان الأخير قد سحق النصر 6-0، ولعب الزعيم ضد الليث في 15 يوليو 2005 على استاد الملك فهد الدولي.

نجح الهلال في حسم اللقاء لصالحه بهدف رائع من تسديدة متقنة من كرة ثابتة للاعبه البرازيلي مارسيلو كاماتشو عند الدقيقة الـ57، والمثير أن صاحب الهدف ارتدى قميص الليوث فيما بعد وصنع مسيرة رائعة معهم.

نهائي الدوري السعودي موسم 2005-2006

🗓 21 أبريل



في مثل هذا اليوم من عام 2006 توّج #الشباب بلقب بطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق الهلال بنتيجة 3-0#من_الذاكرة_الشبابية pic.twitter.com/3upa51lta7 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 21, 2019

عاد الفريقان للالتقاء من جديد في نهائي الموسم التالي، وقد تصدر الشباب الدور التمهيدي بفارق نقطة عن الهلال، ونجح الزعيم في تخطي الاتحاد الذي أقصى الأهلي.

أقيمت المباراة النهائية على استاد الملك فهد الدولي يوم الجمعة 21 إبريل 2006، ولم يُفوت الشباب فرصة الثأر من خسارته في الموسم السابق وأخضع الزعيم بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف الليوث عبد المحسن الدوسري وعبده عطيف وناصر الشمراني في مباراة تحكموا بها تمامًا.

انتهت المواجهات الحاسمة بين الهلال والشباب مع انتهاء نظام المربع الذهبي في الدوري السعودي، وقد ابتعد الشباب نسبيًا عن البطولات باستثناء موسم 2011-2012 الذي تُوج به وهو سادس ألقابه.

تُرى هل سيستعيد الفريقان ذاكرة تلك المباريات الحاسمة والمثيرة في لقائهما القادم يوم الخميس ضمن الدوري السعودي؟ نتمنى ذلك.