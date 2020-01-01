الهلال يستأنف تدريباته ويُعلن إصابة حارس مرماه بقطع في الرباط الصليبي

الفريق استأنف تدريباته بعد التعادل مع الشباب

استأنف الهلال اليوم الإثنين تدريباته بقيادة مديره الفني رازفان لوشيسكو بعد حصول الفريق على راحة يوم أمس عقب التعادل السلبي مع الشباب في ختام الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم السبت وهو ما كلفه خسارة صدارة جدول الترتيب ولقب بطل الشتاء.

وتقدم النصر لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفضل انتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله يوم الجمعة الماضي، إذ رفع رصيده إلى 33 نقطة مقابل 32 نقطة للهلال الذي كان قد خطف الصدارة بانتصاره على الفيصلي في مباراة مؤجلة الأسبوع الماضي.

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وأدى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة الشباب تدريبات استرجاعية فيما أدى البقية مرانًا اعتياديًا تضمن بعض التدريبات الفنية ومناورة على جزء من مساحة الملعب، وقد غاب عن التدريب الثنائي محمد البريك وعمر خربين، إذ واصلا برنامجيهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الفحوصات الطبية التي أجراها حارس مرماه يزن جاري أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

ويستعد بطل آسيا لبدء مرحلة الإياب من الدوري السعودي بمواجهة أبها في الجولة الـ16 يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.