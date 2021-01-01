احذروا صحوة الليوث .. فأل حسن للشباب يهدد لقب الهلال!

الليوث مختلفون بالموسم الحالي

ربما الشباب السعودي عائد بقوة هذا الموسم على عكس المواسم الماضية، الذي كان بعيدًا بها عن المنافسة على أي لقب من الألقاب، فيخرج في كل مرة خالي الوفاض..

الليوث حققوا فوزًا مثيرًا اليوم الإثنين، أمام الوحدة برباعية، بعدما كانوا متأخرين بثنائية، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | الحمدان يواصل إثارة الجدل حول موقفه مع الشباب .. ويرد على تصريحات خالد البلطان

المزيد من الفرق

بهذا الفوز أنهى الليث الأبيض الدور الأول من الموسم الحالي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ صاحب الصدارة.

المفارقة أن الشباب في موسم 2011-2012 أنهى الدور الأول أيضًا في المركز الثاني، ووقتها اختتم الموسم بطلًا للدوري السعودي للمرة السادسة في تاريخه، وكانت هي آخر مرة.

الليث الأبيض حصد لقب الدوري في مواسم 90-91، 91-92، 92-93، 2003-2004، 2005-2006، و2011-2012.

يذكر أن الهلال توج بطلًا للدوري المحلي بالموسم الماضي قبل النهاية بجولتين، للمرة الـ16 في تاريخه، وحل الشباب بالمركز السابع وقتها بـ43 نقطة.