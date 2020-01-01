الهلال السوداني: هروب حمادة صدقي بسبب وضعية الأهلي في المجموعة

حمادة صدقي يتولى مهمة تدريب سموحة، خلفًا للمدرب المستقيل حسام حسن.

أصدر نادي الهلال السوداني بيانًا صحفيًا، يتهم خلاله المدرب المصري حمادة صدقي، بالهروب من تدريب الفريق بشكل "مدبر"، بسبب وضعية الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

فرج عامر رئيس سموحة، أعلن عن اتفاقه مع حمادة صدقي، على تولي مهمة تدريب الفريق، خلفًا للمدرب المستقيل حسام حسن.

الهلال نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا، يتهم خلاله حمادة صدقي بالهروب من تدريب الفريق.

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وجاء نص البيان كالآتي:

"تلقى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن حمادة صدقي، يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.

جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية، دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب.

أوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب استلم جوازه من الموظف ايمن زين العابدين بناءًا على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة، وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة، وايمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال.

كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو ان هروبه إلى مصر مرتبُا، بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا"

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتصدر المجموعة النجم الساحلي بـ9 نقاط، ثم الأهلي وصيفًا بـ7 نقاط، وبلاتينيوم أخيرًا بنقطة واحدة.