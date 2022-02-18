الهلال السوداني ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال السوداني × الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي والهلال

95' تسديدة قووووية من لاعب الهلال ولكن الدفاع يعترض الكرة

92' بطاقة صفراء لحسين الشحات بعد عرقلة لاعب الهلال في إحدى المرتدات

91' أوووووووووووووووووووووووه القائم الأيسر يحرم الأهلي من هدف الفوز! تسديدة قووية ورائعة من قفشة تصطدم بالقائم قبل أن يشتتها دفاع الهلال

84' تبديل للأهلي بخروج محمد شريف ودخول حسام حسن

83' ضربة حرة غير مباشرة للهلال، يلعبها أجاجون ولكن دفاع الأهلي يشتت الكرة لركنية

78' عررضية خطيرررة من الشحات ولكن أبو عشرين يخرج من مرماه ويشتت الكرة

71' تعطل اللعب لسقوط واتارا للإصابة

تبديل الهلال بخروج المزمل ودخول يرومي

تبديل ثاني للأهلي بخروج طاهر محمد طاهر ونزول حسين الشحات

64' خطيرررررررررة للأهلي، تمريرة رائعة تصل إلى قفشة الذي يمررها بالرأس إلى شريف الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية عن المرمى

62' عرررضية من الجهة اليسرى للهلال، ورأسية ولكن الكرة تصل سهلة في يد علي لطفي

تبديل للأهلي بخروج محمد عبد القادر ونزول محمد مجدي قفشة

59' بطاقة صفراء لمحمد هاني بعد تدخل قوي على لاعب الهلال

56' بطاقة صفراء للمدافع واتارا بعد تدخل قوي على محمد عبد القادر

51' أوووووووووه خطيرررة للأهلي، عررررضية من معلول يشتتها الدفاع بصعوبة قبل أن تصل إلى شريف

50' ضغط قوي من جانب الهلال في بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الهلال والأهلي

45' مراوغة رائعة من أجاجون وتسديدة قووية ولكن عبد المنعم يشتت الكرة لركنية

43' أوووووه خطيرررة للهلال، أجاجون يلعب الركنية، تشتيت سئ من عبد المنعم، الكرة تسقط أمام مهاجم الهلال الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكنه يتعثر، علي لطفي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

42' أجاجون يلعب الركلة الحرة المباشرة ولكن الكرة تصطدم بالحائط، وتخرج ركنية للهلال

40' خطأ للهلال من على حدود منطقة الجزاء

35' محاولة للأهلي، عررررضية من محمد هاني تصل إلى عبد القادر الذي يسددها برأسه قووية ولكنها عالية عن العارضة

33' تعطل اللعب لسقوط محمد عبد المنعم بعد التحام قوي مع لاعب الهلال

27' ركنية للهلال، تم تشتيت الكرة وتصل إلى النيجيري أجاجون خارج منطقة الجزاء، تسديدة ولكن الكرة ضعيفة وبعيدة عن مرمى الأهلي.. تخرج لضربة مرمى

25' فرصة مرتدة للأهلي، الكرة تصل إلى محمد شريف الذي يحاول المراوغة ولكن واتارا يشتتها لركنية

16' تسديدة قووية من علي معلول ولكن أبو عشرين يمسك بالكرة

13' عرررضية من أليو ديانج ولكن دفاع الهلال يشتت الكرة

تعطل اللعب لعلاج طاهر محمد طاهر بعد تدخل قوي من لاعب الهلال بمرفق يده في وجه جناح الأهلي

6' أوووووه خطيرررة للهلال، عرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى عيد مقدم وتسديدة أررضية ولكن علي لطفي يمسك بالكرة

3' تسديدة قووية للاعب الهلال ولكنها تصطدم في ظهر مدافع الأهلي ياسر إبراهيم

2' ركنية للهلال، ولكن دفاع الأهلي يشتت الكرة لركنية آخرى

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب جواو ماريا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

علي أبو عشرين

صلاح عادل - محمد واتارا - محمد أحمد إرنق - فارس عبدلله

عبدول أجاجون - والي الدين خضر - جيرالد فيري - عيد مقدم

إبراهيما مصطفى - ياسر مزمل

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

علي لطفي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

محمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا 🦅💪👌#يلا_يا_أهلي #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/SyCtMJvg8C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2022

في المقابل يرغب الهلال في تعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى ضد صن داونز ومواصلة سِجل الأهلي الخالي من الانتصارات في ملعب الهلال للخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير، خاصًة وأن المباراة ستُقام بدون جمهور.

يسعى الأهلي حامل اللقب لتحقيق بداية قوية في بداية رحلة بحثه عن الحادية عشر وعن الفوز الأول له على الهلال في السودان في تاريخ مواجهات الفريقين معًا، تعتبر هذه المباراة هي الأولى للعملاق المصري في البطولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية الذي تُوج فيه بالبرونزية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السوداني ضد الأهلي في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد الهلال في أم درمان بالعاصمة السودانية.