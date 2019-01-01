الهلال السوداني يفاوض أحمد حسن لتدريب الفريق

الفريق السوداني قد يتعاقد مع عميد لاعبي العالم.

أكدت تقارير صحفية سودانية، على أن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ولاعب منتخب مصر السابق، ضمن اهتمامات نادي الهلال السوداني، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق.

الهلال يبحث عن مدير فني جديد، ليتولى المسؤولية خلفًا للمدرب صالح آدم، الذي تمت إقالته من منصبه مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "كفر ووتر" السودانية إلى أن الهلال يفاوض المدرب الفرنسي سيموندي، والمصري أحمد حسن، من أجل خلافة صلاح آدم في تدريب الفريق.

الصحيفة السودانية أكدت على أن أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، يقود المفاوضات بنفسه، من أجل حسم الملف بسرعة، قبل مباراة النجم الساحلي القادمة.

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الهلال سيحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، على ملعب رادس في تونس، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وخسر الهلال من الأهلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، باللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب السلام بالقاهرة.

وبعد خسارة مباراة الأهلي، قررت إدارة الهلال إقالة صالح آدم من منصبه، ليبحث الكاردينال عن مدرب جديد يقود الفريق.