كلاشنكوف و60 طلقة - اقتحام ملعب الهلال السوداني

قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض على المُقتحم

شهد ملعب "الجوهرة الزرقاء" الخاص بنادي الهلال السوداني، اقتحامًا مفاجئًا من أحد المسلحين، في الساعات الأخيرة من مساء ليلة أمس الجمعة.

صحيفة "كوفر ووتر" أوضحت أنه في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة، تعرض ملعب الهلال لهجوم غادر بالزخيرة الحية، إذ أطلق شاب طلقات من سلاح كلاشنكوف في الهواء وباتجاه المارة وداخل ملعب الجوهرة الزرقاء، بلغت 60 طلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة وأفراد من أمن الجوهرة تمكنوا من إلقاء القبض على المسلح، وقادوه إلى قسم الصناعات بأم درمان.

"كوفر ووتر" أكدت كذلك أن الإفادات الأولى للمتهم، الذي يدعى بخيت يوسف آدم، أوضح خلالها أنه يتعاطى الخمور بشكل دائم، لكنه لم يدل بأي شيء حول الواقعة حتى الآن.

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يذكر أن الهلال يستعد للحلول ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في 25 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بينما يخوض لقاء الجولة الأخيرة بالبطولة الإفريقية أمام الأهلي المصري على ملعب الجوهرة الزرقاء في الأول من فبراير المقبل.

ويحتل الأزرق المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف الأهلي صاحب السبع نقاط، والنجم الساحلي التونسي تسع نقاط، وأخيرًا يحل بلاتينيوم بنقطة وحيدة.