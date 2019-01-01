الهلال السعودي يزيح الستار عن طاقة الثاني

الزعيم يستهل موسمه بملاقاة أبها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن الطاقم الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2019-2020.

الزعيم يستعد لاستهلال موسمه الجديد في الدوري السعودي للمحترفين بلقاء أبها، المقرر إقامته في 23 من أغسطس الجاري.

جاء طاقم الهلال الثاني بقميص أبيض مع وجود خطوط رفيعة عليه وشورت أزرق.

على جانب آخر، عاد الأزرق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعدما منح الروماني لوشيسكو؛ المدير الفني، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة.

وشارك في المران عبد الله عطيف بعد اكتمال شفائه من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل لقاء الأهلي بدوري أبطال آسيا، فيما واصل محمد البريك برنامجه التأهيلي، وخضع متعب المفرج لتدريبات لياقة.