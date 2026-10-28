فيديو | "رباعية العين في النصر كانت عارًا والآن الأمر مقبول" .. محمد نور عن ثلاثية الشمال في الهلال : أمر عادي!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

خسارة مفاجئة للزعيم أمام الفريق القطري

إعلان

أثيرت حالة جديدة من الجدل بخصوص موسم الهلال السعودي ومدربه سيموني إنزاجي، بعد خسارة الفريق على يد الشمال القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سهام الانتقادات تتجه مرة أخرى نحو المدرب سيموني إنزاجي، بل يؤمن البعض بأنه ليس من الضروري تضخيم هذه الخسارة، وسط تساؤل : لماذا لم نشاهد نفس رد الفعل الهادىء بعد خسارة النصر أمام العين برباعية؟

ماذا حدث؟

للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

إعلان إعلان

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها ويسلي سعيد، بغداد بونجاح ومحمد علي بن رمضان، في الدقائق 8، 48 و54، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

مواضيع ذات صلة

هذا الفوز رفع رصيد الشمال إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري الغرب من البطولة القارية، متأخرًا بنقطة وحيدة على الهلال؛ صاحب المركز الخامس.

رد الفعل مختلف

الإعلامي هاني الداود قال عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد":"الشمال يبقى الشمال، ليس العين الإماراتي، عندما خسر النصر بالأربعة وُصفت بالعار، ولكن الآن الأمور طيبة".

إعلان

ورد عليه محمد الشيخ:"من السهل جدًا ممارسة حالة من الشعبوية ضد سيموني إنزاجي أمام الجمهور والهجوم عليه والتغني بشعارات قميص الهلال وأشياء من هذا القبيل، قيمة النادي يعرفها الجميع".

وأضاف:"عندما دخل إنزاجي بهذه المجموعة كان من الطبيعي ظهور هذه السيناريو، على الرغم من أن النتيجة غير مقبولة، ولكن يمكن تفهمها، لأن مكتسباتها والبناء عليها أفضل بكثير من النظر للأمور بطريقة ضيقة".

إعلان

وأوضح:"كان يمكننا اللعب بكامل قوتنا والفوز بالمباراة، والعودة لدفع الضريبة في وقت لاحق، بينما الآن أنت متأهل وخسرت هذا اللقاء، وحتى في الجوانب الفنية الأمر يشبه دخول الفريق بعناصر احتياطية أمام خصم درجة ثانية في فترة التحضير للموسم الجديد، هناك بعض العناصر التي شاركت وهي ليست معتادة على اللعب بجوار بعضها البعض".

هل يخسر من أجل مصلحة الفريق؟

وفي سياق متصل، كانت هناك حلقة من النقاش في برنامج "نادينا" شارك فيها الثلاثي محمد السهلاوي ومحمد نور وسامي الجابر، وذلك للحديث عن عدم منح خسارة الهلال من الشمال أهمية أكبر من حجمها الطبيعي.

إعلان

وقال السهلاوي:"هل مسموح لإنزاجي الخسارة في مباراة شباب الأهلي؟"، ليرد عليه نور:"هذا عادي لو كان الأمر في مصلحة الفريق".

وعاد السهلاوي:"إذن يمكن للهلال والنصر والقادسية والأهلي والاتحاد الخسارة من أجل المنافسة على الدوري؟ من الواضح أن هناك فشل في إدارة المباريات، هذه الاختبارات تكشف جودة اللاعبين والمدرب والأجهزة الطبية".









إعلان

وأوضح سامي الجابر:"لا بد من استخدام المداورة بين اللاعبين، في ظل عمليات السفر والتنقلات المرهقة في كل مكان بالإضافة إلى تغييرات الطقس، شاهدنا إرهاق لاعبي القادسية أمام السد".

وتابع:"بريندان رودجرز اعتمد على عملية التدوير في المباريات، أشرك 70% من العناصر الأساسية وبعدها أدخل تيجاني ريندرز وغيره، ليس من الضروري إجراء تغييرات بشكل كامل".

إعلان

وفي السياق ذاته، أكد الجابر أن سيموني إنزاجي بالغ كثيرًا في حجم التدوير الذي قام به ضد الشمال، مما أثر بشكل واضح على عملية الانسجام بين عناصر الفريق.







