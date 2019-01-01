تقارير: لاعب كورينثيانز يرفض عرض الهلال السعودي

فلامنجو يعقد الأمور في صفقة كويلار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ نادي الهلال السعودي التحرك، من أجل التعاقد مع لاعب آخر، بعدما تعثرت صفقة ضم الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب فريق فلامنجو البرازيلي، وذلك بالتفاوض مع جابرييل جيروتو لاعب كورنثيانز.

صفقة انتقال كويلار تعثرت خلال الساعات الأخيرة، بسبب مماطلة مسؤولي نادي فلامنجو، حيث طالبوا بتأجيل الصفقة إلى يوم الأربعاء المقبل، لارتباط الفريق بمواجهة بكأس ليبرتادوريس.

وأشارت صحيفة "كولونادوفلا" البرازيلية إلى جابرييل جيروتو ليس مهتمًا بالانتقال إلى كرة القدم العربية، وهو الأمر الذي يعقد الصفقة.

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ولكن لم يرفض نادي كورينثيانز عرض الهلال، حيث حددت إدارة الفريق البرازيلي مبلغ 6 ملايين يورو للتعاقد مع لاعبهم.

وعلى الجانب الآخر فلامنجو لم يرفض عرض الهلال حتى الآن، لأن الوقت أمامه حتى 31 أغسطس الجاري.

فلامنجو أعلن خلال بيانًا رسميًا أن كويلار رفض السفر مع الفريق لخوض المباريات التالية، وبالتالي تم إيقافه لأجل غير مسمى، للحفاظ على تركيز الفريق.