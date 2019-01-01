الهلال السعودي وبيراميدز يعلنان عن مواجهة ودية في محيط الرعب

مواجهة ودية ستجمع بين الهلال وبيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الهلال السعودي، عن مواجهة ودية مع فريق نادي بيراميدز المصري خلال شهر مارس المقبل، وذلك دون تحديد الموعد.

نادي الهلال يتصدر ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، متفوقًا على النصر بـ6 نقاط.

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مواجهة بيراميدز، خلال تغريدة جاء فيها:

"بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا".

⚽️ بعد الاتفاق بين الناديين.. #الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في #محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا. pic.twitter.com/Yzgf87jSim — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 27, 2019

ومن جانبه أعلن بيراميدز عن مواجهة الهلال عبر حسابه على "تويتر" خلال تغريدة جاء فيها:

"بعد الاتفاق بين الناديين.. ترقبوا المباراة الودية بين بيراميدز والهلال السعودي".

بعد الإتفاق بين الناديين.. ترقبوا المباراة الودية بين بيراميدز والهلال السعودي @alhilal_fc pic.twitter.com/etAIjz2pQN — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 27, 2019

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر.