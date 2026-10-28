فيديو | "لا يصلح والنادي سيفشل في بيعه" .. هجوم قوي على لاعب الهلال بعد ثلاثية الشمال

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محمد نور دافع عنه وطالب الجميع بالانتظار

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تعرض محمد قادر ميتي لاعب الهلال، لهجوم عنيف، بسبب المستوى الذي يقدمه مع الزعيم في الفترة الأخيرة، وبالتحديد ما فعله في مباراة الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ميتي انضم للهلال في الميركاتو الشتوي للموسم الماضي، قادمًا من صفوف رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو، ولم يقدم حتى الآن أي شيء يجبر المدرب سيموني إنزاجي على الدفع به بصفة منتظمة.

ماذا حدث؟

للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث شارك ميتي لمدة 60 دقيقة دون أن يترك بصمة.

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لا يصلح

ومن جانبه قال الناقد السعودي بدري الصقري عبر برنامج "نادينا":"قرار سيموني إنزاجي بالدفع بالاحتياطيين كان حكيمًا بكل أمانة، ولكن لي ملاحظة واحدة هي أن أولي واتكينز كان يجب أن يشارك كأساسي أو على الأقل في الشوط الثاني".

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وأضاف:"بالنسبة لي، أعتقد أن محمد قادر ميتي لا يصلح للهلال، ولا من حيث المستقبل أو الاستثمار، وجوده كعدمه منذ الموسم الماضي".

تباين في الآراء

الإعلامي السعودي أحمد الحربي قال:"اللاعب جاء بمبلغ محترم، لماذا تم دفع هذه القيمة لضمه؟ هل هو موهبة أم لرغبة النادي في بيعه والاستثمار فيه، حتى الآن هو بلا فائدة وربما لن يستطيع الهلال بيعه".

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وقال نجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق محمد نور:"هناك نوعية من اللاعبين يحتاجون إلى وقت ولثقة اللاعبين من حولهم والمدرب من أجل إثبات أنفسهم".

وأضاف:"اللاعب يمكنك معرفة جودته من لمسته للكرة في التدريبات أو خلال المباراة، ولكن فيما يتعلق بالاستمرارية والمستوى فهذا يحتاج إلى وقت".

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وتداخل سامي الجابر في الحديث قائلًا:"الحلقة مُسجلة وتذكروا كلامي جيدًا عن قادر ميتي، إنه مختلف تمامًا عن ماركوس ليوناردو، كتكوين جسماني وحركة، فهو لاعب محطة ومهامه مختلفة تمامًا".





ماذا قدم ميتي مع الهلال حتى الآن؟

اللاعب الفرنسي الشاب شارك في 16 مباراة مع الزعيم أغلبها كبديل بمجموع 609 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط في كل المناسبات.

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وفيما يتعلق بالموسم الجاري، شارك صاحب الـ19 سنة في 9 مباريات، وسجل هدفًا وحيدًا في مجموع 367 دقيقة بقميص الهلال.