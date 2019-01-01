المسحل يشيد بأداء الهلال ويطالبه بإضافة إنجاز للكرة السعودية

رئيس الاتحاد السعودي يهنئ الهلال بالعبور للنهائي الآسيوي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يرى ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الهلال قدم مستوى مميز خلال مواجهتي السد القطري، مهنئًا إياه بالعبور لنهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم تأهل لنهائي البطولة الآسيوية بعدما تلقى الهزيمة أمام السد برباعية مقابل هدفين، لكن نتيجة الذهاب كانت لصالحه، حيث فاز برباعية مقابل هدف وحيد.

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وأجرى رئيس الاتحاد السعودي اتصالًا هاتفيًا بفهد بن نافل؛ رئيس القلعة الزرقاء، هنأه خلاله على التأهل، ومشيدًا بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مباراتي الذهاب والإياب، وهو ما توجوه بالتأهل للنهائي.

وأعرب المسحل عن أمله أن يواصل الهلال مشواره بنجاح ويحقق الكأس الآسيوية، ليضيف إنجازًا جديدًا للكرة السعودية.

يذكر أن الهلال من المنتظر أن يلاقي في النهائي الفائز من أوراوا ريدز الياباني وجوانجزو الصيني، حيث يتواجهان غدًا الأربعاء، بعدما فاز الفريق الياباني في الذهاب بنتيجة 2-0.