حصيلة مواجهة السد - خمس إصابات في الهلال والدوسري يغيب 10 أيام

الزعيم فاز برباعية، لكنه خسر بعض عناصره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج الهلال السعودي بخمس ضحايا عقب مواجهة السد القطري، أمس الثلاثاء، بذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة فاز بها الزعيم السعودي برباعية مقابل هدف وحيد، مستغلًا لعب السد بعشرة لاعبين فقط لمدة 55 دقيقة بعد طرد المدافع عبد الكريم حسن، على استاد جاسم بن حمد.

وأعلن الأزرق أن الثلاثي الفرنسي بافيتيمبي جوميس والإيطالي جيوفينكو وعبد الله المعيوف، تواجدوا خلال مران اليوم الأربعاء، في العيادة الطبية، للوقوف على حالتهم بعد تعرضهم لكدمات في لقاء الأمس.

تشافي: لم أتوقع ما حدث أمام الهلال ولن نستسلم

فيما تأكد غياب المهاجم سالم الدوسري لمدة عشرة أيام، لمعاناته من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية.

أما محمد كنو فأجرى فحوصات طبية وأشعة على موضع إصابته في العضلة الضامة، تظهر نتائجها غدًا الخميس، لتحديد مدة غيابه.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب بين الزعيمين في 22 من الشهر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".

ويستعد الهلال حاليًا لمواجهة الاتفاق في الخامس من الشهر الجاري، ضمن الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.