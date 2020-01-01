الاتحاد الآسيوي يختار لاعبي الهلال والسد قدوة لنجوم المستقبل

ستة لاعبين هم مثال يحتذى به للاعبين الصغار..

خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، تقريرًا حول اللاعبين أصحاب الأداء الراقي في القارة، كي يكونوا مثالًا يُحتذى به أمام اللاعبين الصغار.

تقرير الاتحاد القاري حمل اسم "اختبر شخصيتك الكروية: أي لاعب كرة قدم ستكون؟"، وضم ستة لاعبين، يرى الاتحاد أنهم أصحاب أداء راقٍ ومؤثر.

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ضم التقرير السوري عمر خربين؛ محترف الهلال السعودي، أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري، الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ لاعب توتنهام الإنجليزي، الإيراني سيردار أزمون؛ لاعب زينيت سانت بطرسبرج الروسي، الصيني وولي؛ لاعب إسبانيول الإسباني، ومن الكرة النسائية الإسترالية سامنثا كير؛ لاعبة تشيلسي الإنجليزي.

وقام الآسيوي بإعداد اختبار لزواره من اللاعبين الصغار، من ستة أسئلة، تتضمن مميزات عن كل لاعب من الست، ومن خلال إجابات لاعبي المستقبل، يتحدد مثل من سيكون في المستقبل.

يذكر أن أكرم عفيف نال جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2019 من قبل الاتحاد الآسيوي، فيما كان خربين صاحب الجائزة في عام 2017، بعد الأداء الرائع الذي قدمانه في دوري الأبطال خلال هذين العامين.