المعيوف يحرس عرين الهلال وأكرم عفيف يقود هجوم السد

أقل من ساعة لمعرفة المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بين الزعيمين

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تنطلق مواجهة الهلال السعودي السد القطري المصيرية عقب أقل من ساعة من الآن، لحسم المتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض"، في تمام الساعة السابعة والربع، ضمن إياب قبل النهائي.

ودفع الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، بعدما تماثل للشفاء، فيما يجلس محمد الشلهوب على مقاعد البدلاء، بعدما اكتملت جاهزيته من الإصابة هو الآخر.

وجاء تشكيل الزعيم الأزرق كالتالي:

عبد الله المعيوف - ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك - سلمان الفرج - عبد الله عطيف - جيوفينكو - سالم الدوسري - أندريه كاريلو - بافيتيمبي جوميس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد الواكد - عبد الله الحافظ - ناصر الدوسري - محمد الشلهوب - نواف العابد - هتان باهبري - صالح الشهري.

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أما الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للزعيم القطري، فقد دفع بأكرم عفيف لقيادة الهجوم، فيما يغيب عنه الثنائي المدافع عبد الكريم حسن والمهاجم الجزائري بغداد بونجاح، للإيقاف.

وجاء تشكيل السد مكون من:

سعد الشيب - بيدرو كوريا - يونج وويونج - حسن الهيدوس - جابي لويس - طارق سلمان - خورخي بوعلام - نام تاي هي - سالم الهاجري - هاشم علي - أكرم عفيف.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية "الدوحة".