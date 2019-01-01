الشلهوب: مباراة مجنونة أمام السد، لا ألوم الجماهير على خوفهم

محمد الشلهوب يتحدث عن تأهل الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا بعد انتصاره على السد القطري بنتيجة إجمالية 6-5

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف محمد الشلهوب أسطورة الهلال السعودي المباراة ضد السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالمجنونة، مؤكدًا تفهمه لخوف الجماهير وردود فعلهم خلال اللقاء.

وحقق الهلال نتيجة ممتازة خارج ملعبه ذهابًا حين هزم السد 4-1 في الدوحة، لكنه حبس أنفاس جماهيره حين استقبل 3 أهداف خلال 3 دقائق ليتأخر بنتيجة 3-1 عند الدقيقة الـ20 من الشوط الأول.

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ورغم إحراز جوميس لهدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط، إلا أن الزعيم عاد وأخاف جماهيره باستقبال الهدف الرابع في دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، لكن كل تلك المخاوف مرت بسلام حين أطلق الحكم صافرته معلنًا تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.

الشلهوب تحدث عقب المباراة لقنوات السعودية الرياضية قائلًا "الحمد لله على التأهل، وألف ألف مبروك للجميع تأهلنا للنهائي، بالطبع لا ألوم الجماهير على شعورهم بالخوف لأن المباراة انتهت بالخسارة، لكن الجيد أننا تأهلنا بمجموع المباراتين".

أضاف "المباراة كانت مجنونة قليلًا، لقد استقبلنا 3 أهداف خلال 5 دقائق من السد وتلك جعلت المباراة صعبة، لا أعرف إن كانت المرة الأولى التي يحدث هذا فيها للهلال".

"رغم صعوبة المباراة إلا أننا تحلينا بالروح والرغبة للتأهل للنهائي وهذا ما حدث في النهاية، والحمد لله على الأمر".