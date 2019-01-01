المعيوف يُشارك في تدريب الهلال الأخير استعدادًا لمواجهة السد

عبد الله المعيوف شارك في مران الهلال الأخير وسيلعب في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حمل التدريب الأخير للهلال السعودي استعدادًا لمواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء أخبارًا سعيدة للمدرب رازفان لوشيسكو.

وتمثلت تلك الأخبار بمشاركة حارس المرمى عبد الله المعيوف في التدريب مما يجعله جاهزًا لحماية عرين الزعيم في مباراة الغد على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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ويغيب حارس المرمى السعودي عن اللعب منذ لقاء الذهاب أمام السد في الدوحة، إذ تعرض لإلتواء في مفصل القدم، وقد سافر إلى إسبانيا رفقة زميله محمد كنو لضمان سرعة تعافيه، لكنه لم يلعب أي لقاء منذ عودته ويخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

وفيما كانت الأخبار صباح اليوم تُشير لغياب المعيوف عن المباراة، إلا أن المصادر الصحفية المتابعة لمران المساء أكدت تواجده في التدريب بشكل طبيعي مما يجعله مرشحًا بقوة لبدء لقاء الغد.