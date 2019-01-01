من هم سداسي الهلال المهدد بالإيقاف حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا؟

تعرف على سداسي الهلال المهدد بالإيقاف حال حصوله على بطاقة صفراء في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الهلال السعودي لمواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود غدًا الثلاثاء.

الهلال تفوق ذهابًا خارج ملعبه بنتيجة 4-1 مما يجعله الطرف الأقرب للتأهل لنهائي البطولة القارية، لكن 6 من لاعبيه عليهم الحذر من الحصول على بطاقة صفراء قد تمنعهم لعب ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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المهاجم بافيتيمبي جوميس ولاعبو الوسط عبد الله عطيف وسلمان الفرج وهتان باهبري وناصر الدوسري بجانب المدافع علي آل بليهي هم هؤلاء الستة، وكل منهم سيغيب عن ذهاب المباراة النهائية حال حصل على بطاقة صفراء أمام السد، وهناك لاعب سابع هو محمد كنو لكنه لن يلعب أمام الفريق القطري للإصابة.