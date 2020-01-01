قائمة من 3 فقط - المعيوف يدخل تاريخ الحراس الهدافين بالدوري السعودي

حارس الهلال سجل ضربة جزاء خلال مواجهة الرائد

خطف عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، أمس الأربعاء، الأنظار بعد تألقه الكبير خلال مواجهة الرائد، حتى كان صاحب الفضل في حصد فريقه الثلاث نقاط.

خلال سبع دقائق فقط، تمكن المعيوف من التصدي لضربة جزاء للخصم ببراعة كبيرة، ثم تقدم بعدها لتسديد جزائية احتسب للزعيم في الوقت القاتل للمباراة، ونجح في إسكانها الشباك على يسار عز الدين دوخة؛ حارس مرمى الرائد.

بهذا الهدف دخل حارس الزعيم لقائمة سبقه بها حارسين فقط، هما من تمكنوا من إحراز أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

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من دخل القائمة أولًا هو مبروك زايد؛ حارس مرمى اتحاد جدة آنذاك، في موسم 2010-2011، إذ سجل ضربة جزاء للعميد في مرمى الرائد، ليفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

الحارس الثاني هو المصري عصام الحضري؛ حارس مرمى التعاون آنذاك، في موسم 2017-2018، أيضًا من جزائية في مرمى الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز سكري القصيم برباعية نظيفة.

يذكر أن الزعيم حقق الفوز أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة احتساب خمس ضربات جزاء، ثلاث للأزرق، سجل منها الحارس الهدف الثالث، واثنين للرائد، تصدى المعيوف لواحدة منها. (طالع تقرير المباراة)