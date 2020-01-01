بعد غياب أكثر من شهر - خربين يشارك في المران الجماعي للهلال

الزعيم يستعد لملاقاة الرائد

استأنف الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الأحد، تدريباته بعدما حصل اللاعبون أمس السبت، على راحة لمدة 24 ساعة.

الزعيم يستعد لملاقاة الرائد في الخامس من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران مشاركة اللاعب السوري عمر خربين في الجزء الأول قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، وتعد هذه المشاركة الأولى للاعب في تدريبات الأزرق منذ أواخر ديسمبر الماضي.

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خربين عانى خلال الشهر الماضي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن التدريبات والمباريات، إذ كان يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واشتمل مران كتيبة لوشيسكو على تدريبات فنية متنوعة، وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يخوض الهلال غدًا الإثنين، مرانًا مغلقًا، استعدادًا للرائد.

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الوصافة.

أما الرائد فيحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة متساويًا في النقاط مع التعاون والوحدة، أصحاب المركزين الرابع والخامس.