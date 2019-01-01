الدوسري يعود أمام ضمك

الهلال يدعم صفوفه قبل لقاء العودة أمام السد

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

واصل الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، اسىتعداداته للعودة لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة ضمك.

المباراة من المقرر أن تقام في 18 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة السابعة من الدوري.

دعوة خاصة من "الشيخ جوميس" لجمهور الهلال حال الفوز أمام ضمك

وشهدت مران ليلة أمس حضور رئيس النادي فهد بن نافل، مع تطبيق المدرب مناورة على جزء من مساحة الملعب، وتأدية اللاعبين تدريبات تكتيكية وفنية متنوعة.

وفي ختام التدريبات، تم تنفيذ تطبيقات تكتيكية، شارك بها سالم الدوسري بشكل طبيعي، بعدما أنهى برنامجه.

الدوسري عانى منذ الأول من أكتوبر الجاري من تمزق في عضلة الفخذ الأمامية، تعرض له خلال مواجهة السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ16 نقطة من ست مباريات، بينما يأتي ضمك في المركز الـ16 بأربع نقاط.