أخبار الهلال اليوم | إدواردو يتعرض للإصابة وكاليب إيكوبان تحت المنظار

ياويل من هو يجي ويوقّف قباله 👊🏼 هذا الزعيم الهلال الأزرق العالي 🎼 يبقى الأسد في عرينه .. أقواله أفعاله 🦁 جوميز جدد معانا و قلبه هلالي 🥁 كم بطولة تتوقع أن يُحقهها الأسد الفرنسي عقب تجديد عقده مع الزعيم 🤔 #الهلال #الزعيم #الدوري_السعودي_للمحترفين #المنتخب_السعودي #الموج_الازرق #الاسد_جوميز #الاسد_الفرنسي #جوميز_هلالي

