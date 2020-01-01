أخبار الهلال اليوم | صحفي يسخر من رقم الزعيم السلبي والطريس في طريقه للرياض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 أكتوبر 2020 ...

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الحربي: الهلال يستحق أن يدخل موسوعة جينيس برقمه السلبي

أثار الكاتب الصحفي تركي الحربي غضب جماهير الهلال بتصريحه عن دخول الزعيم موسوعة جينيس بعد تحقيقه رقمًا سلبيًا.

وقال الحربي، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية": "الهلال يستحق أن يدخل موسوعة جينيس، فقد حقق رقمًا قياسيًا في النتائج الكبيرة بخسارته مرتين متتاليتين بنتيجة 5 خلال أسبوع واحد، ولم أتمكن من العثور على أي نادٍ خسر بهذه النتائج أو حتى منتخب في كل الفئات، وأتمنى أن يصحح أحد معلوماتي إذا كنت مخطئًا".

تركي الحربي : لهذا السبب يستحق الهلال الدخول في موسوعة غينيس.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/RmCyXRgs3x — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 14, 2020

الطريس في طريقه إلى الرياض

انتشرت صور لفواز الطريس؛ لاعب الاتفاق، في المطار متجهًا إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لتوقيع عقد ارتدائه قميص الهلال في الموسم المقبل، بعدما توصل مسؤولو الزعيم لاتفاق معه ومع ناديه من أجل إتمام الصفقة.

صدمات وتحسس صفقات واستعدادات لم تتم .. الأوضاع في الدوري السعودي قبل الموسم الجديد

شهر وسبعة أيام فقط المدة التي مُنحت للأندية في الدوري السعودي للمحترفين، كي يستعدون للموسم الجديد 2020-2021 منذ نهاية الموسم الماضي العصيب. فترة للراحة وتهيئة اللاعبين وخوض وديات وتصحيح أخطاء الموسم الماضي وكل شيء، فهل هي مدة كافية؟ ( طالع التفاصيل )

الرخصة الآسيوية؟ لم يضمنها أحد

أكد محمد السليم؛ رئيس لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودية، أنه حتى الآن لم تمنح الرابطة الرخصة الآسيوية لأي نادٍ ممن تقدموا للحصول عليها.

وأوضح السليم، خلال تصريحاته لصحفية "الرياضية" أن 16 ناديًا طلبوا الحصول عليها، لكن الطلبات جميعها حتى الآن لا تزال تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحاصلين عليها سيتم خلال الخمسة أيام المقبلة.

وقال رئيس لجنة التراخيص، خلال تصريحاته للصحيفة: " إلى الآن لم يتم التأكد من أوراق الأندية، والقوائم المالية الخاصة بها، ويجري مراجعتها والتحقق منها، تمهيدًا للإفصاح عن الأندية التي تستحق الحصول على الرخصة القارية".

وأضاف: "لا يحق للأندية التي قدَّمت أوراقها نهاية 11 أكتوبر الجاري، الإضافة أو التعديل على طلباتها المرفوعة، أو تسديد الديون، فهذا النظام آسيويٌّ، ولا يمكن لأي نادٍ تعديل أوضاعه بعد الوقت المحدد، وكل ما نفعله مع الأندية في الوقت الجاري مجرد استيضاحات واستفسارات، للتأكد من استيفاء المعايير".