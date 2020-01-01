أخبار الهلال اليوم | تأكد غياب عمر خربين وأشهر المشاجرات في ديربي الرياض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 ...

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فيديو .. عندما بلع ماجد عبدالله لسانه بسبب لاعب الهلال وبكى كل من في الملعب

لا تخلو بعض مواجهات عملاقي الكرة السعودية الهلال والنصر من تعرض نجومهما لإصابات بالغة وبعضها ما زال عالقاً في أذهان محبي الفريقين مثل الإصابة القوية التي تعرض لها العديد من اللاعبين. طالع التفاصيل

فيديو | اعتداءات الدوسري على الحكم ولاعبين على جماهير .. أبرز مشاجرات ديربيات السعودية

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي بالمملكة العربية السعودية، سواء "ديربي الرياض" أو "ديربي جدة" الكثير من الأحداث الساخنة، نظرًا لقوة وشراسة المنافسة بين جميع الفرق على تحقيق الإنجازات والبطولات. طالع التفاصيل

خاص | مهاجم الهلال يغيب والتشكيل المتوقع للزعيم والنصر بالديربي

ظهرت ملامح تشكيل الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الهلال والنصر، من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي خاضها الفريقان أمس الثلاثاء. طالع التشكيل

خاص | حواس العايد: النصر في يومه لا يخسر .. غياب الجماهير سيؤثر على طرفي ديربي الرياض

يلقي ديربي الرياض بين الهلال والنصر المقرر له غدًا الأربعاء، بظلاله على عودة الدوري السعودي للمحترفين للاستئناف مرة أخرى بعد توقف طويل للغاية.

دفاع النصر على اللقب ورغبة الهلال في الحفاظ على الصدارة، عاملان سيشعلان المباراة التي ستقام في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.(طالع التفاصيل)

فوز غائب عن الهلال وثأر النصر من أثقل نتيجة .. دوافع الفريقين بديربي الرياض

عودة غير عادية، لا وقت أكثر لإهداره بعد توقف دام قرابة الأربعة أشهر، فلا أجمل من عودة تكون بدايتها كلاسيكو، وليس أي كلاسيكو، بل هو كلاسيكو النصر والهلال؛ ديربي الرياض، الذي دائمًا ما يكون مشتعلًا.(طالع التفاصيل)

استاد الملك فهد في ديربي الهلال والنصر .. محيط الرعب أم حديقة أمرابط؟

يستعد ناديا النصر و الهلال لمواجهتهما المرتقبة معًا مساء غدٍ الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، والذي عاد للانطلاق من جديد بعد توقف استمر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).(طالع التفاصيل)

حكم فرنسي يقود ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية،، عن الحكم الفرنسي المرشح لإدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. طالع التفاصيل

تصريحات مثيرة قبل ديربي الرياض

بدأ الحديث عن هذه المواجهة مبكراً، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة جدل بسبب مختلف المواقف أبرزها موقف البرازيلي مايكون لاعب النصر من المشاركة عقب السفر إلى تركيا ثم العودة، وكذلك موقف كاريلو لاعب الهلال الذي عانى من الإصابة بفيروس كورونا. طالع التفاصيل

صالح النعيمة يوجه رسالة هامة للاعبي الهلال قبل ديربي الرياض

تحدث صالح النعيمة نجم الهلال السابق والمنتخب السعودي، عن ديربي الرياض بين النصر والزعيم الذي سيقام الأربعاء المقبل. طالع التفاصيل

ديربي الرياض في أغسطس .. لمن الكلمة العليا الهلال أم النصر؟

مباراة مثيرة مع استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب التوقف الطويل الذي ضرب كرة القدم السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة. طالع التفاصيل