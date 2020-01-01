أخبار الهلال اليوم | تأكد غياب الفرج أمام الأهلي وأكبر النتائج بين الفريقين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ...

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جوميس يكشف عن عشقه للتمور السعودية "

نشر اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم صور عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرًا عن عشقه للتمور السعودية.

وكتب جوميس عبر حسابه معلقًا على عشقه للتمور : "هذه التمور الفريدة لا يمكن أن تؤكل بدون قهوة".

السومة يشارك أمام الهلال والعويس يغيب

أطمأن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، على سلامة المهاجم عمر السومة وإمكانية إشراكه في نزال الهلال في الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قد يبعد الحارس محمد العويس من حساباته رغم عودته للتدريبات التي غاب عنها في اليومين الماضيين، بالاستعانة بالحارس ياسر المسيليم أساسيًا.

تأكد غياب الفرج أمام الأهلي

قالت صحيفة الرياضية إن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال تلقى تقريرًا من الجهاز الطبي يفيد بعدم تمكن سلمان الفرج من المشاركة في لقاء الأهلي.

الرباعيات تسيطر وفوز مئوي تاريخي - أكبر نتائج في مواجهات كلاسيكو الأهلي والهلال

لقاء تاريخي في الكرة السعودية، يحمل بين طياته منافسة كبيرة بين الفريقين، بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الجولة 26 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة، الخميس المقبل. طالع التفاصيل