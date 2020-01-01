أخبار الهلال اليوم | غياب الثلاثي عن لقاء الرائد .. وتجهيز جيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الأحد 6 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يخسر خدمات كويلار أمام الرائد

تواجد الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق نادي الهلال في عيادة ناديه، بعد شعوره بآلام في منطقة الساق، حيث لم يحضر التدريبات.

ويخضع كويلار للمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل تقرير فترة غيابه عن المباريات خلال الفترة المقبلة، حيث تأكد غيابه عن مواجهة الرائد.

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الهلال يستعد للرائد في غياب الثلاثي

استعد فريق نادي الهلال لمواجهة الرائد، وذلك في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الزعيم، حيث غاب الثلاثي عبد الله المعيوف، والكولومبي جوستافو كويلار وحبيب الوطيان بسبب الإصابة.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو خلال التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، قبل اختتام المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

لوشيسكو يجهز جيوفينكو لمواجهة الرائد

عاد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الهلال إلى تدريبات فريقه التي أقيمت مساء أمس السبت، بعدما تعافى من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة الفتح الماضية.

ويجهز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، لاعبه جيوفينكو لمواجهة الرائد، وذلك في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الأزرق.

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