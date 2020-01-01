أخبار الهلال اليوم | 5 مباريات ودية قبل النصر وكاريلو مُهدد بالغياب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 4 يوليو 2020 ...

اقرأ أيضًا | الأناشيد الرسمية لكبار أندية الدوري السعودي للمحترفين

ملف الرواتب المتأخرة .. الهلال يسير على خُطى النصر

سار نادي الهلال السعودي على خُطى جاره ومنافسه اللدود "النصر" في ملف رواتب لاعبيه وعناصر الجهاز الفني المتأخرة. طالع التفاصيل

الهلال يستعد للنصر بـ 5 مباريات

كشف نادي الهلال عن استعداده لعودة منافسات دوري المحترفين، من خلال معسكر يتخلله 5 مواجهات ودية قوية. طالع التفاصيل

محاولة لحل أزمة الأندية بدوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتصالات مكثفة يُجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الآسيوي لمحاولة إنقاذ الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا من أزمة قيد اللاعبين. طالع التفاصيل

كاريلو مُهدد بالغياب عن الهلال

قالت تقارير صحفية إنه من المتوقع غياب لاعب الهلال البيروفي أندريه كاريلو عن آخر جولتين من الدوري السعودي أمام فريقي الوحدة و الشباب؛ بسبب انضمامه الى معسكر المنتخب البيروفي في سبتمبر المُقبل.