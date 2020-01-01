أخبار الهلال اليوم | كورونا يبعد الفرج .. وسبب انضمام الوطيان للزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الذي بدأ منذ أسبوع، و دوري أبطال آسيا ، التي ستنطلق منها نسخة جديدة، بعدما شهدت النسخة الحالية خروج جميع الأندية العربية.

وتتصدر استعدادات الهلال ومبارياته بالموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 ...

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شرط واحد يفصل تيشيرا عن الانضمام لصفوف نادي الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك شرطًا واحدًا، يفصل انتقال البرازيلي أليكس تيشيرا، مهاجم فريق جيانجسو سونينج الصيني، إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مسؤولو نادي الهلال دخلوا في مفاوضات مع تيشيرا في وقت سابق، من أجل الحصول على خدماته، ويبدو وأن المفاوضات مازالت مستمرة من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي. " اقرأ التفاصيل "

كورونا يبعد الفرج عن مواجهتي أبها

كشفت تقارير صحفية، عن غياب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، عن مواجهتي فريقه المقبلة أمام أبها، في الدوري السعودي للمحترفين، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار الإعلامي أسامة النعيمة، إلى أن سلمان الفرج سيغيب عن مواجهتي الهلال وأبها، بسبب عدم الجاهزية البدنية، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

الهلال يوفق مفاوضاته مع سوتيلدو

قرر مسؤولو نادي الهلال، إيقاف مفاوضاتهم مع نادي سانتوس البرازيلي، من أجل الحصول على خدمات يفيرسون سوتيلدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الهلال، قررت إيقاف مفاوضاتها مع سوتيلدو، بعد انتهاء المهلة المحددة من النادي للاعب، دون وصول أي رد.

رئيس الفتح يكشف سبب الموافقة على انضمام الوطيان إلى الهلال

كشف سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، عن سبب موافقته على انتقال حارس المرمى حبيب الوطيان صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العفالق قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "الفتح دخل في مفاوضات مع الوطيان لتجديد عقدة، ولكنه رفض وفضل خوض تجربة جديدة مع نادي الهلال، لذلك وافقنا على انتقاله لصفوف الفريق الأزرق".