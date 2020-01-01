أخبار الهلال اليوم | الباب مفتوح أمام خربين وتطورات وضع عطيف ومصابي كورونا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ...

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الهلال يفتح الباب أمام رحيل خربين

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقًا لمصدر رسمي بنادي الهلال أن إدارة الزعيم فتحت الباب أمام رحيل المهاجم السوري عمر خربين، إذ لا تمانع بيعه نهائيًا حال تلقيه العرض المناسب.

وأوضح المصدر للصحيفة أن اللاعب لا يزال هلاليًا كون عقده ساريًا، لكن الإدارة في انتظار وصول العرض المناسب للنادي وللاعب.

مصابو كورونا يخضعون لمسحة جديدة

أكد مصدر بنادي الهلال لصحيفة "الرياضية" أن لاعبي الفريق المصابين بكورونا، حالتهم مطمئنة إلى حد كبير، وتسير أمورهم بالصورة المطلوبة، في العزل الصحي بأحد فنادق الدوحة.

سداسي الزعيم؛ سلمان الفرج، محمد البريك، نواف العابد، محمد الواكد، صالح الشهري وحمد العبدان، بجانب إداري الفريق سعود كريري، كشفت الفحوصات الطبية قبل أيام إصابتهم بكورونا.

وأوضحت الصحيفة أنهم سيخضعون لمسحة جديدة خلال اليومين المقبلين، للتأكد من وضعهم الصحي.

تطورات وضع عطيف

اقترب عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال، من العودة للملاعب من جديد بعد غياب خلال الأشهر الماضية، على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب بدأ بالأمس تدريبات الكرة، ومن المنتظر أن يعود للمباريات خلال أسبوعين من الآن.

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