أخبار الهلال اليوم | نبأ صادم عن المعيوف وكم استفاد الزعيم من التتويج بكأس الملك؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

وسط أفراح الهلال .. رازفان يتلقى نبأً صادمًا عن المعيوف

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، نبأً صادمًا عن حارس مرماه عبد الله المعيوف، عكرت صفو احتفالاته بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين. ( طالع التفاصيل )

10 ملايين تدخل خزينة الهلال

انتعشت خزينة نادي الهلال بـ10 ملايين ريال، مكافأة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ انتصر الزعيم بالأمس أمام النصر بثنائية مقابل هدف وحيد.

رئيس الهلال: سنقوم بإجراء إحلال بالفريق وهذا موقفنا من تجديد الفرج

وجه فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، التهنئة إلى جماهير ناديه، بعد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخ الزعيم، مشيرًا إلى أن هذا جاء بروح الجماعة والعائلة الواحدة. ( طالع التفاصيل )

حدث نادر وعقدة النصر التاريخية .. ما الذي أسفر عن تتويج الهلال بكأس الملك؟

نجح الهلال في حسم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 لصالحه، ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأرقام التي تم تحطيمها. ( طالع التفاصيل )

حبيب الوطيان .. أخطبوط الهلال الجديد الذي قاد الزعيم للتتويج

نجح فريق نادي الهلال، في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

المباراة شهدت تألق حبيب الوطيان، الحارس الثاني في صفوف نادي الهلال، في ظل غياب عبد الله المعيوف الحارس الأساسي، الذي يعاني من إصابة عضلية، أبعدته عن مباراتي النصر بالدوري وكأس الملك. ( طالع التفاصيل )

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